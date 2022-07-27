Победа над раком, секта и война между экс-солистами: куда пропали Марина Журавлева, "Рок-острова" и другие звезды девяностых

Самый первый состав группы "Восток". Из-за развода Геннадия Филиппова (сверху) и Ларисы Юдчиц (блондинка) началась война "клонов". Фото: Личная страница Вконтакте

Их хиты давно не крутят по радио и, уж тем более, по ТВ. Да и будем откровенны: хит у многих исполнителей из девяностых был всего один. Зато какой! Их песни, под которые мы мечтали, влюблялись и утирали слезы, мы по-прежнему помним наизусть.

ГРУППА "ВОСТОК" ("Миражи", "До встречи")

История "русских Ace of Base", которые в 1996-м взорвали эфир запоминающейся рифмой "Миражи - это наша жизнь", с самого начала не была простой. Четверых солистов - Андрея Русаковского, Наталью Сигаеву, Ларису Юдчиц и Геннадия Филиппова (последние двое не только спелись, но и поженились) - раскручивал отец Децла Александр Толмацкий. А когда двухгодичный контракт подошел к концу, продюсер отправил квартет восвояси, поделив права пополам: солистам остались золотые хиты, а Толмацкому - название группы. Так появился новый "Восток", прославившийся одной-единственной песней "Донна Осень".

Чтобы остаться на плаву, экс-"восточники" что только не перепробовали: меняли название на "Запад", сходились-расходились, обновляли составы и в итоге все-таки выкупили название у отца Децла. Однако, к тому моменту распался не только первый состав группы, но и брак Ларисы и Геннадия. Так на ретро-дискотеках появились два коллектива "Восток": пока Наталья Сигаева и Лариса Юдчиц пели дуэтом, Геннадий Филиппов сколотил трио с двумя девушками - тоже блондинкой и рыженькой, но лет на 20 моложе "золотых голосов" группы. Повторилась и история любви. Новая блондинка Наталья Родина стала супругой Геннадия Филиппова. В его же пользу в 2019 году решился и спор за бренд "Восток". Так что первые солистки теперь выступают под именем "Vostok Band", перепевая мировые шлягеры.

Обновленный "Восток" позирует с Шурой. Филиппов (крайний справа) женился на новой солистке Наталья Родиной (крайняя слева). Фото: Личная страница Вконтакте

- Казалось, мы встретим пенсию вместе со старым репертуаром. Но нас выкинули из группы, отняли название, запретили петь песни, которые мы не один десяток лет исполняли. Вроде как мы клоны и подделка. Но как мы можем быть клонами самих себя? - до сих пор не могут смириться экс-участницы.

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА ("Черемуха белая", "На сердце рана у меня")

В начале девяностых сладкоголосая звезда со своими незатейливыми хитами была так популярна, что собирала по несколько стадионов в день. По стране пачками гастролировали клоны, а саму Журавлеву "прессовали" рэкетиры, требуя щедрую дань за возможность выступать. Как вспоминала потом певица в интервью, в гостиницах ей приходилось держать пистолет под подушкой, а у двери номера всегда дежурила вооруженная охрана.

В 1992 году Марина Журавлева улетела на гастроли в Штаты, а обратно вернуться уже не смогла: организаторы забрали у артистки паспорт и заставили выступать по казино да кабакам. Лишь через год, когда певица немного освоилась в Америке, у нее появилась возможность улететь. Но желания уже не было: Михаил Шуфутинский свел Журавлеву с нужными людьми, жизнь стала налаживаться. Марина вышла замуж за американца с армянскими корнями, перевезла за океан дочь Юлю, а вскоре случилась беда: у девочки обнаружили опухоль головного мозга. С тех пор о переезде не могло быть и речи: дочь успешно прооперировали, но долгие годы она оставалась под наблюдением врачей.

Журавлева с дочерью Юлией. Фото: Личный архив героя публикации

Журавлева вернулась в Москву лишь в начале 2010-х, когда в отношениях с мужем настал разлад. Прокатилась по стране с гастролями, сходила на ток-шоу и... неожиданно упорхнула в Лос-Анджелес. Судя по ее странице в "Одноклассниках", 59-летняя артистка снова счастлива с супругом: соцсети пестрят их общими фото.

Марина Журавлева и ее американский муж Мкртич Аракелян. Фото: Одноклассники.ru

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРСКАЯ ("Мальчик мой")

"Певица года-1994", завоевавшая хит-парады с хитом "Мальчик мой", очень быстро устала от лихих нравов эстрады той поры. Когда в 1998-м красавица-артистка исчезла со сцены, судачили, что она переехала за границу. Ан нет: вскоре Светлану вместе с мужем-продюсером Марком Большим обнаружили в глухой деревне Красноярского края в религиозной общине "пророка Виссариона" (настоящее имя - Сергей Тороп). Именно там, по словам Владимирской, она обрела счастье: начала петь в храме, завела хозяйство, открыла собственный продуктовый магазин... А еще родила четверых детей и там же, в общине, развелась и дважды вновь вышла замуж.

Светлана Владимирская в секте Виссариона. Фото: Личная страница Вконтакте

Влияние секты оказалось так сильно, что экс-звезда не покинула ее даже после того, как в сентябре 2020 года Виссариона задержали за незаконную деятельность религиозной организации. Говорили, что в общине распространено многоженство, изнурительный труд и денежные поборы, а в случае болезни врача вызывают лишь в крайних случаях. Светлана испытала это на себе: в прошлом году из-за запущенного панкреатита она пережила шесть операций и первое время даже питалась через зонд. Но в Москву все равно не вернулась.

В секте Владимирская родила четверых детей. Фото: Личная страница Вконтакте

ГРУППА "РОК-ОСТРОВА" ("Ничего не говори")

Клип на единственный хит группы, где четверо рокеров в кожаных одеждах сидят в креслах-качалках посреди чиста поля, в 1997-м крутили по всем каналам. Тогда никто и представить не мог, что всего через год экономический кризис вычеркнет "Рок-острова" из музыкальной повестки: группу кинули с новым альбомом, оставив без гонорара, ехать на гастроли оказалось не с чем. Так коллектив пропал с радаров на долгие годы.

"Рок-острова" гастролируют по сей день. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, лидер "Рок-островов" Владимир Захаров, именующий себя Маэстро, ни на минуту не бросал музыку. Судя по афише коллектива, он до сих пор довольно плотно выступает в клубах и на Днях городов. Да, рокеры поседели и звезд с неба не хватают, но на жизнь не жалуются. Так, Захаров, не прижившийся в Москве, переехал в родную деревню в Нижегородской области и отгрохал там настоящий замок, завел огород. Так что в перерывах между концертами музыкант полет грядки и стрижет газон.

Владимир Захаров вернулся в деревню, где когда-то начинал свой путь в шоу-бизнес. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, 55-летний лидер "Рок-островов" до сих пор поет только живьем.

- Лучше я похриплю, чем под фанеру спою, - признается Захаров. - Петь под фанеру - адский труд. Шевелить губами и стараться попасть в свою же песню совсем непросто.

СВЕТЛАНА РЕРИХ ("Ладошки")

Не зря четверть века назад певица выхаживала с указкой у доски в клипе "Ладошки", соблазняя молоеньких Максима Аверина и Леонида Бараца (в этом видео будущим звездам достались главные роли). Этот образ оказался пророческим: в свои 50 Рерих - дипломированный педагог, психолог и коуч-консультант для детей и родителей. А получилось это случайно.

Светлана Рерих стала педагогом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Карьера артистки была на пике всего пару лет: сначала обанкротилась студия "Союз", а следом Рерих узнала об обмане продюсера. Оказалось, что за свои выступления она получала даже меньше, чем танцоры. Конфликт в лучших традициях девяностых - со "стрелками", братками и угрозами - закончился для Светланы бегством из шоу-бизнеса. В "нулевых" она еще пыталась записывать песни, но что с ними делать без продюсера, так и не поняла. Пережив клиническую депрессию, вчерашняя звезда отучилась на психолога и несколько лет занималась предвыборными технологиями, пока наконец не решила уйти в педагоги. Теперь у нее своя школа детского развития с уроками по скорочтению и тайм-менеджменту.

- Я воспитала своего сына чемпионом - воспитаю и ваших! - обещает экс-артистка. И не врет: ее единственный сын Данила - многократный чемпион страны по парусному спорту.