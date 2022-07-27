В приморском океанариуме показали, что на самом деле происходит с белухами и моржами с пугающего скандального видео

В приморском океанариуме показали, что на самом деле происходит с белухами и моржами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По команде “Рот!” морж Миша — звезда программ и любимец публики — широко открывает пасть. Сквозь пышные усы красавца хорошо виден розовый язычок, небо, зубы. Миша довольно урчит. Камера переключается на бассейн.

- И у тебя тоже красивый ротик, давай и тебя посмотрим! - ласковый голос за кадром хвалит белуху, которая подплыла к бортику и тоже послушно участвует в осмотре. - Это наши белушки. Как видите, слизистые оболочки у всех в порядке. Вон дельфин Василек плывет. А вот наша малышка Калинка, она родилась 1 августа прошлого года. Рядом с ней ее мамочка Джессика, обе белухи живут в отдельном бассейне и тоже пребывают в полном здравии.

И.о. директора Национального научного центра морской биологии им А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (Приморский океанариум - его филиал) член-корреспондент РАН Дюзен Инесса встала ни свет, ни заря, чтобы навестить питомцев и записать видеоопровержение. В интернете ведь который день гуляют пугающие кадры, на которых животные выглядят совсем иначе: у белухи рвота, у моржа вся пасть в кровоточащих язвах, плавают бедолаги в мутной грязной воде… Антисанитария! Жуть!

- Приморский океанариум подвергся жестокой провокационной атаке, - сокрушается Инесса Дюзен. - Сейчас 4 утра, 27 июля, и я здесь, чтобы показать: состояние здоровья животных, а также состояние мест их проживания никакой угрозы не представляют ни для них, ни дня тренеров, ни для посетителей океанариума. Уверена, те события, которые порочат имидж организации и вводит в заблуждение граждан, обязательно найдут правовую оценку.

По мнению и.о. директора, провокацию инициировали некие должностные лица, которым не по душе ее «твердая и последовательная политика, направленная на предотвращение и ликвидацию разных коррупционных историй». Почему видео запустили в соцсетях именно сейчас, тоже понятно: на носу - выборы на должность руководителя Национального научного центра морской биологии.

Обстоятельства этой некрасивой истории сейчас выясняют Министерство науки и высшего образования, а также Росприроднадзор.

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