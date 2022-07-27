Копеечное дело: как сэкономить на услугах уведомлений по операциям от банков

Например, банк «Открытие» еще зимой увеличил плату за смс-уведомления для дебетовых, кредитных и части зарплатных карт с 59 рублей до 99 рублей в месяц. Одна из самых высоких комиссий на рынке также у «Альфа-Банка» - тоже 99 рублей.

При этом зачастую кто-то из банков оповещает клиентов об изменении условий, кто-то продолжает молчать «авось, не заметят». На форумах клиенты разных банков признаются, что вопрос, на самом деле, «копеечный», а услуга зачастую и нужная, но вот молчание банков не играет им на пользу.

Впрочем, информация об изменениях тарифов публикуется на сайте банка. «Это общий порядок обычно. Но потребители не всегда следят за обновлениями, поэтому изменения тарифов для многих становятся сюрпризом», - Директор фонда "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

В Сбербанке журналистам «Комсомольской правды» рассказали, с 1 августа изменится стоимость услуги банка «Уведомления об операциях». «В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. При этом у клиентов есть возможность значительно экономить на услуге или получать ее бесплатно, оформив подписку СберПрайм+ или выполняя условия по СберКарте. Уведомления по кредитной СберКарте по-прежнему предоставляются бесплатно», - говорится в сообщении банка. В Сбере объясняют повышение стоимости значительно возросшим объёмом бизнеса и расширением функциональности сервиса.

Кстати, повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования такой услуги составит 10 рублей. А социальные категории клиентов могут оформить услугу в Сбере по стоимости существенно меньше.

«Думаю, что изменение стоимости уведомлений в банках продиктовано значительным ростом транзакционной активности клиентов и увеличением количества отправляемых уведомлений в 2 раза за последние 5 лет. Например, в услугу банк активно добавлял уведомления по вкладам и счетам», - комментирует председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев. - Конечно, речь идет только о платной составляющей, обычные смс-сообщения с кодом вы можете получить и бесплатно. Но в наше время такие платные уведомления защищают клиентов банков, а стоимость услуг не такая ощутимая, так как оплата идет за месяц».

Напомним, что подключение услуги уведомлений в российских банках дает возможность после совершения покупок, переводов или, например, зачислений видеть свой актуальный баланс. Также есть возможность получить оперативную информацию не только о последних платежах и переводах по карте, но и о рисковых операциях по вкладам — списаниях, открытии или закрытии доверенности. Банк сообщает не только об успешных, но и о неуспешных операциях по карте или счёту.

«Услуга смс уведомлений давно стала привычной для российских потребителей финансовых услуг. Большинство клиентов отмечают удобство информирования банком о совершенных операциях и изменении остатков по счетам. Нельзя не обратить внимание на рост издержек российских банков, в особенности в категории высокотехнологичных услуг, где банки используют услуги электронной связи, коммуникационное и серверное оборудование. Очевидно, что стоимость таких услуг должна была вырасти для клиентов. Несмотря на рост издержек, оперативное информирование клиентов о совершенных операциях в текущих условиях обретает высший приоритет, поскольку позволяет предупредить или дезавуировать действия мошенников, которые активизировались в последнее время», - соглашается эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, возросшая плата за уведомления стимулирует клиентов, имеющих несколько карт, проанализировать их полезность и сократить число используемых банков и их продуктов, тем самым выбрав наиболее выгодные условия и повысив эффективность использования денежных средств. «В конечном счёте это повышает уровень конкурентной среды, заставляя банки предлагать выгодные клиентам опции и бонусы», - говорит эксперт.

Евгения Лазарева не считает, что отказ от уведомлений и сообщений будет более безопасным, поскольку их полное отсутствие сделает попытки несанкционированного доступа к приложению или счетам клиента вовсе незаметными, лишит его шанса на реагирование и свою защиту в таких ситуациях.