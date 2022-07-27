Дмитрий Песков: Кризис вокруг Калининграда разблокирован

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-…. Дмитрий Сергеевич, ещё в начале недели прошла информация - Литва пошла на то, чтобы разрешить проход вагонов с «подсанкционными грузами», - напомнил журналист «Комсомольской Правды» официальному представителю Кремля в среду, 27 июля. - И сегодня ночью пришла информация, что в Калининград, с транзитом через Литву, прибыли первые 60 вагонов с цементом из России. К сожалению, до Антона Алиханова мне не удалось дозвониться - наверное, он на станцию уехал. Может, у вас какая-то информация есть на этот счет? И, вообще, можно ли считать, что коллективный запад отступает, что наше дело правое и победа будет за нами?

- Ну, вы знаете, я не стал бы такие громкие фразы произносить…

Я, скорее, сказал бы так, что, действительно, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же, в связи с этими абсурдными санкциями, для России является жизненно важной.

И в данном случае, наверное, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимо их решение в контексте Калининграда.

Все это было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа. Потому что там все равно определенные вопросы остаются. Тем не менее, сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. И это - позитивный факт.

Иногда, даже во время такой антироссийской истерики, все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать.

- Я громкие фразы все равно не буду вычеркивать, ладно, Дмитрий Сергеевич?

- Это ваше право.

- Спасибо.

- Пожалуйста.