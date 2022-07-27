Нет ни денег, ни газа, ни дров. Что теперь спасет Украину

Из-за дефицита газа и угля Украина ищет дрова Фото: Shutterstock

На Украине сейчас много чего нет.

Нет денег, но это уже перманентное состояние финансовой системы, так что ничего нового.

Нет газа, а это чревато перед наступлением отопительного сезона. С газом ситуация совершенно непонятная, поскольку буквально вчера крупнейшая компания страны в этой области хозяйствования, "Нафтогаз Украины" объявил дефолт по своим обязательствам.

Нет угля, а это тоже чревато, потому что весь уголь остался на Донбассе, который ушел из Украины уже давно, а сейчас ушел и остатками территорий и смотри выше про отопительный сезон.

В этих условиях украинские чиновники ищут, чем бы можно было заместить дефицитные товарные позиции, чтобы украинцы не замерзли зимой. Глава государственного лесного агентства страны Юрий Болоховец считает, что частично спасти ситуацию могли бы дрова.

Более того, как он сказал, на отопительный сезон 2022-23 годов Украина нуждается в более чем 7 миллионах кубометров дров, что в разы больше, чем обычно в предыдущие годы. Спрос такой, что совершенно непонятно, как его сможет удовлетворить предложение.

По словам Болоховца, четверть спроса приходится на три области. Донецкая область (подконтрольная Украине часть территории) просит предоставить ей более 700 тысяч кубометров дров, Николаевская – более 400 тыс. кубов, Одесской нужно также свыше 300 тысяч кубометров. Но есть два вопроса, на которые до сих пор никто не дал ответа. Первый - где брать деньги на эти дрова? И второй – где брать сами дрова?

Напомним, с аналогичными проблемами недавно столкнулись и в Польше (где за определенную плату населению разрешили собирать валежник по лесам), и в Германии, в которой цены на дрова взлетели в разы. Помимо прочего, именно те регионы, которые больше всего нуждаются в дровах, самые что ни на есть безлесные из всех регионов Украины.

Как говорил Владимир Путин европейцам лет эдак с десять назад, что, мол, не хотите топить газом, перейдете на дрова. А за дровами все равно в Сибирь придется приезжать. И сейчас стало ясно, что это была совсем не шутка.

И, хотя в Германии и Польше озаботились этими вопросами чуть ли не месяц раньше, чем на Украине, решения проблемы и ответов на эти вопросы там не нашли и по сию пору.

А я вам скажу, дам рецепт спасения и, заметьте, совершенно безвозмездно, то есть даром. Можете не благодарить.

Кизяки! Кизяки спасут Незалежную в наступающий отопительный сезон. Любое дерьмо может обеспечить Украину теплом, если его как следует успеть высушить до наступления того самого сезона осень-зима и немножечко весны. Его и заготавливать не надо специально. Оно само образуется как побочный продукт жизнедеятельности любого организма.

Жаль, что этот рецепт не распространяется на Зеленского и его команду. Они даже в этом качестве непригодны.