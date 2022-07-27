Калифорнийский вокзал нанял на работу ястреба

Pac-Man со своим хозяином - Рики Ортисом. Фото: YouTube

Сотрудники транзитной станции BART El Cerrito del Norte в Калифорнии уже несколько лет безуспешно пытаются бороться с голубями. Многочисленные выступы, указатели, платформы и трубопроводы сделали железнодорожные вокзалы идеальной средой для жизни этих птиц. А в год они могут выращивать до шести кладок (по два детеныша в каждой). Поэтому их число растет с геометрической прогрессией. В BART говорят, что за последнее время они испробовали множество тактик по удалению голубей: от установки шипов и сетей, отпугивающих птиц, до установки статуй сов и экспериментов с шумом. Но результат от всех этих экспериментов оставлял желать лучшего.

Сейчас в США после пандемии рост числа пассажиров поездов и соответственно рост количества жалоб на голубей, которые в буквальном смысле на каждом шагу так же, как и их помет. К тому же они опасны для здоровья, являясь переносчиками бактерий или паразитов.

В поисках решения проблемы руководство вокзала наняли на работу ястреба по имени Pac-Man. В обязанности хищника не входит поедать всех без исключения птиц. Главное- не дать возможность отложить им яйца. Для он три раза в неделю по 8 часов кружит над вокзалом. За тем, чтобы Pac-Man не отлынивал от работы и не было никаких инцидентов, следит владелец ястреба – Рики Ортиса.

Голуби чувствуют приближение хищников, в большинстве случаев одного присутствия Pac-Man достаточно, чтобы отпугнуть их. Но иногда он гоняется за ними, и в этом случае «они очень быстро понимают, что это небезопасное место для тусовок» - говорит Ортис изданию NPR. Владелец ястреба уверяет, что собственникам чихуахуа или йорширского терьера не о чем беспокоиться: Pac-Man максимум может накричать на собак.

За первые два месяца хищник превзошел ожидания. Голубей стало в разы меньше, а пассажиров, наоборот, больше. Многие специально приезжают на эту станцию, чтобы полюбоваться ястребом. Бывают случаи, что люди пропускают свои поезда, поскольку ждут, когда на дежурство прилетит Pac-Man.