На Гавайях тюлень напал на пенсионерку и порвал ей лицо

Около восьми утра на пляже Каймана тюлень-монах напал на проплывающую мимо 60-летнюю пенсионерку. Фото: Shutterstock

Около восьми утра на пляже Каймана тюлень-монах напал на проплывающую мимо 60-летнюю пенсионерку. Произошедшее попало в объективы камер наблюдения и фотоаппараты х многочисленных свидетелям. По записям и удалось восстановить картину случившегося. Тюлень-мать по кличке Рокки искала своего щенка и лаяла. В этом момент она увидела пловчиху, поплыла за ней. Женщина попыталась дистанцироваться, но не успела, в итоге вместе с животным ушла под воду. В океане в этот момент никого не было. Но через минуту приплыла каноэ, благодаря чему удалось избежать трагедии.

«Если бы не парень на байдарке, приплывший, чтобы спасти ее, ее бы просто съели. Я предполагаю, что это была защита щенка, материнский инстинкт», — рассказал Hawaii News Now свидетель Курт Оцука .

Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами на лице, спине и руке. Женщина рассказала, что не может заснуть после случившегося.

«Каждый раз, когда я закрываю глаза, — сказала она, — я вижу рот матери-тюленя».

Рокки родила около двух недель назад в этом районе, сообщает Hawaii Marine Animal Response в соцсетях. Организация добавила: «Мы продолжаем предупреждать людей, чтобы они не занимались деятельностью в воде, когда в этом районе находится мать тюленя-монаха с детенышем, и держались на расстоянии не менее 150 футов от тюленей-матерей с детенышами».

Вдоль береговой линии были установлены знаки «Дайте тюленям место, отойдите»

и веревка. Никто из отдыхающих на берегу из-за этого не купался.

«Здесь некого винить. Моя жена только и делала, что плавала и оказалась не в том месте и не в то время» - прокомментировал муж пострадавшей.