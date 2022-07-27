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Общество27 июля 2022 11:20

«Никакой технологичный девайс не заменит помощь человека человеку»: АСИ запустило пилотный проект по подготовке региональных сервисных уполномоченных

Власть разворачивает социальную сферу России в интересах населения
Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер провела обучающий семинар. Фото предоставлено АСИ

Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер провела обучающий семинар. Фото предоставлено АСИ

Социальная сфера – не самая сильная сфера в России. Как наладить работу социалки? С 25 по 30 июля в Москве Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит пилотный проект по подготовке региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервис-дизайнеров - специалистов, которые сделают процесс получения гражданами социальных услуг максимально простым и понятным. В тренингах принимают участие более 150 кандидатов в РСУ и членов их команд из 28 регионов России.

Человекоцентричность

«Впервые стартуем с такой образовательной программой, в стране такого проекта еще не было, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Важно, что нас поддержали губернаторы. У нас больше 20 субъектов, которые изъявили желание, чтобы у них появились люди, которые будут обеспечивать внедрение человекоцентричности в государственные услуги, а главное, обеспечивать обратную связь от людей, от получателей услуг, и трансформировать ее в разные процессы на уровне региональных и федеральных органов власти».

Напомним, институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.

Во время тренинга кандидаты в РСУ и их команды при поддержке АСИ работают над вопросами внедрения клиентоцентричных подходов при создании или изменении процессов получения социальных услуг, участвуют в поиске оптимальных решений с использованием методологии сервис-дизайна. Учатся проводить исследования в социальной сфере, составляют целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, разрабатывают прототипы решений, учатся тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

Прямой контакт с губернаторами

«Мы хотим, чтобы региональные сервисные уполномоченные появились в каждом регионе нашей страны. Важно, чтобы у них был достаточно высокий статус в административной системе – они должны подчиняться непосредственно губернатору: быть его советником, помощником…. Это нужно для того, чтобы была возможность напрямую решать возникающие вопросы с первым лицом региона, - сообщил директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко. – Задача уполномоченного в том, чтобы применяя различные технологии – повышение качества управления и государственных услуг, повышать качество госуправления до стандартов сервис-дизайна, которые направлены на то, чтобы при проектировании или перепроектировании госуслуг основываться на точке зрения потребителя, то есть обычного человека».

Он назвал основные элементы системы, в которой будут работать региональные сервисные уполномоченные:

- жизненные ситуации (например, выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство);

- технология или алгоритм – то есть, как РСУ будут замерять самоощущение человека при решении той или иной жизненной ситуации, составлять его путь при обращений за госуслугой и выявлять моменты, которые сейчас не устраивают;

- практики – положительный опыт регионов, который можно распространять в других субъектах. Часть таких решений станут основой регионального социального стандарта, разрабатываемого АСИ;

- представители региональной и федеральной власти, от которых зависят решения в социальной сфере; а также сотрудники учреждений, в которых будут внедрять новые стандарты работы.

Региональные сервисные уполномоченные — это специалисты, которые сделают процесс получения гражданами социальных услуг максимально простым и понятным. Фото предоставлено АСИ

Региональные сервисные уполномоченные — это специалисты, которые сделают процесс получения гражданами социальных услуг максимально простым и понятным. Фото предоставлено АСИ

Тиражировать удачный опыт

В ряде регионов уже не первый год занимаются решением подобных задач.

«Мы сегодня получаем базу знаний, которая будет одной из надстроек в системе, которая уже сложилась в Белгородской области. И очень нам поможет больше создать клиентоцентричных проектов, - отметила кандидат в РСУ, руководитель департамента проектной деятельности Белгородская область Ирина Кирилова. – Кроме того, мы сможем тиражировать тот удачный опыт, который уже имеется в других регионах».

В предыдущие годы в Белгородской области уже были созданы ИТ-сервисы, которые позволяют сокращать сроки представления ряда услуг: получение водительского удостоверения, справок многодетным семьям. Еще пример. В июле прошлого года закончилось строительство одной из начальных школ в регионе. Прекрасное здание, оборудовано по последнему слову техники, но у детей местных жителей практически не было шансов пойти в нее 1 сентября. Потому что учебное учреждение должно пройти лицензирование. А это весьма непростой процесс: более 20 различных структур, у каждой сроки работы - до 90 дней. Но в данном случае Департаменту проектной деятельности Белгородчины удалось организовать лицензирование школы до конца августа. 1 сентября дети пришли в новую школу.

Отметим, что региональными сервисными уполномоченными имеют возможность стать как представители проектных офисов, представители министерств, отвечающие за социальные направления, так и видные общественные деятели. Готовы ли они к тесной работе с властями регионов?

«Если обратимся к статистике, то все вроде бы замечательно: и у Минздрава, и у Минсоцразвития, и у Минтруда, и у Минобразования… Но Минздрав до сих пор меряет качество паллиативной помощи количеством паллиативных коек, хотя качество от этого лучше не становится, - привела конкретный пример Дарья Дель из Иркутской области, руководитель благотворительного фонда «Семья Прибайкалья», который четыре года оказывает помощь неизлечимо больным детям единственного за Уралом детского хосписа. – Сервисный уполномоченный должен стать проводником между властью и людьми. Сейчас более очевидными стали точки роста, над которыми надо работать, и для губернаторов. Они развернулись в сторону взаимодействия с некоммерческим сектором, который, я убеждена, должен стать усиливающим партнером, помогать в решении проблем государства».

Не бояться нарушать правила

За шесть дней обучающей программы кандидаты в региональные сервисные уполномоченные примут участие в десятках семинарах. Но, пожалуй, один из главных провела учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Один из самых известных в России общественных деятелей отметила, что в социальной сфере нашей страны нет объективных стандартов оценки качества услуг. Люди часто не знают «чего хотеть и на что имеют право». В социальной сфере не принято улыбаться (хотя в бизнесе эта проблема давно решена). А под конец встречи посоветовала кандидатам в РСУ не бояться нарушать правила.

«Регионы все очень разные, и запросы везде разные, - отметила в интервью журналистам Нюта Федермессер. – Идеальная картинка, к которой нужно прийти – это наличие развитой социальной системы в регионах, которая позволила бы работать с индивидуальными историями. Когда человек, попавший в непростую жизненную ситуацию, понимает, куда ему необходимо обратиться, где тот человек, который расскажет куда звонить, как получить помощь, где ему помогают по-настоящему, подскажет, где его немного обманули, а где он сам требует того, что ему не положено. Никакой технологичный девайс не может заменить помощь человека человеку. Региональный сервисный уполномоченный - это тот, кто должен помочь выстроить взаимодействие между нуждающимся в помощи человеком, государством и общественными структурами, которые нацелены на оказание помощи. Именно в государственной части у нас вроде достаточно всяких инструментов, денег, возможностей, а до человека они или не доходят, или доходят в какой-то извращенной форме - получает человек то, что ему не нужно, но оно стоит очень дорого. И в результате он все равно остается неудовлетворенным».

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