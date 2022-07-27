В США призвали переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

Ранее с таким предложением уже выступал глава ВОЗ Фото: REUTERS

Комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка обратился к ВОЗ с просьбой переименовать обезьянью оспу и подобрать для нее более подходящее и толерантное название. Эшвин Васан заметил, что само только название болезни «оспа обезьян» (monkeypox) может оказать «разрушительное и стигматизирующее воздействие» в первую очередь на темнокожих и цветных пациентов.

«Мы призываем ВОЗ немедленно принять меры, чтобы переименовать вирус «обезьяньей оспы». Мы все больше обеспокоены потенциально стигматизирующим эффектом, который сообщения о вирусе «обезьяньей оспы» могут оказать на уязвимые сообщества», - написал в своем Твиттере Васан.

По его словам, некоторые пациенты, заразившись оспой обезьян, могут постесняться обратиться к врачам за помощью из-за страха быть униженными.

«Продолжая и дальше использовать термин «обезьянья оспа» для описания нынешней вспышки, можно вновь спровоцировать расизм и стигматизацию, в частности, в отношении чернокожих и других цветных, а также представителей ЛГБТ-сообщества», - уверен комиссар. Он также напомнил, что в свое время СПИД и коронавирус привели к дискриминации определенных групп людей и даже представителей некоторых рас.

«Обезьянья оспа — это неправильное название, поскольку вирус не возникает у обезьян. Он был классифицирован как таковой только из-за инфекции, обнаруженной у исследовательских приматов», - напомнил доктор.

К слову, еще в середине июня глава ВОЗ Теодор Гебрейесус выступил за переименование «оспы обезьян». В рекомендациях организации значится, что при наименовании инфекций лучше избегать упоминания названия животных, географических топонимов, имен людей и т.д.

Такое заявление было сделано после того, как более 30 ученых заявили, что наименование заболевания может носить дискриминационный характер, и поэтому требует переименования. Они напомнили, что первое время коронавирус также связывали исключительно с Китаем, называя инфекцию «китайской» или «уханьской» и утверждая, что ей болеют преимущественно представители монголоидной расы.

Сейчас специалисты ВОЗ ведут консультации по поиску оптимального названия.