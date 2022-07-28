Экопремия-2022: Съедобная посуда, умное питание и беспилотный шаттл

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Вы еще не с нами? Тогда мы вас ждем! До 1 сентября на сайте ecopremiya.kp.ru. можно оставить заявки на участие в нашем конкурсе. Впрочем, это не просто конкурс.

- Национальная премия «Комсомольской правды» - это профессиональная награда, которой отмечают успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России, - подчеркнул участник Наблюдательного совета Экопремии, директор ФГБУ «Центр развития Водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ Илья Разбаш. - Ее основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе. Это правильно, что «Комсомолка» считает своим долгом поддерживать и распространять передовые экологические инициативы. Мы их в этом горячо поддерживаем, ведь забота о природе должна стать частью жизни каждого. Присылайте свои заявки, они не останутся незамеченными.

В прошлом году мы посвятили премию к тематике федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Для нынешнего конкурса расширили границы и уделили внимание четырем стихиям - воде, воздуху, лесу, земле. Подробнее о номинациях читайте ниже.

- Текущая ситуация в очередной раз показала, как важно понимать и уважать своих соседей и партнеров, - отметил участник Наблюдательного совета Экопремии, руководитель ВООП Вячеслав Фетисов. - Гордимся нашими друзьями из «Комсомольской правды», которые уже второй год подряд организуют экоконкурс, объединяющий нас всех. Прием заявок продолжается, получаем очень интересные предложения. Присоединяйтесь. Нам всем сейчас это особенно важно.

Мы обещали, что в течение года мы будем рассказывать о лучших проектах и вовлекать аудиторию в экологическую повестку. Слово держим и сейчас поведаем о трех любопытных проектах – участниках премии.

ВКУСНЫЕ ТАРЕЛКИ

Компания «Экопек» (Москва) изготавливает съедобную посуду. Да-да, съедобную. Это новый для российского рынка оригинальный продукт питания, содержащий полноценный полезные для здоровья ингредиенты, не имеющий аналогов. Экочаши (так правильно называется эта необычная посуда) выпекаются из пшеничной муки высшего сорта, пшеничных отрубей с добавлением пищевой клетчатки. Не содержат красителей и консервантов. Такие тарелки можно наполнять холодными и горячими закусками, салатами, овощами, муссами и соусами и даже супами (удерживают жидкость до 30-40 минут).

Как говорят сами производители, это модно, полезно, экологично, удобно, экономно, технологично. А вот один из отзывов на посуду от «Экопека»: «Я владелец магазина диабетических продуктов, и мы часто устраиваем презентации и фуршеты для наших покупателей, поэтому для сервировки стола решили выбрать экочаши, т.к. они имеют низкий гликемический индекс, а потому полезны для людей с инсулинозависимым типом данного недуга. Гости были в восторге, рассказали о нас знакомым, отчего продажи стали расти».

Фото: ЭКОПЕК/Хубларов Константин Леванович

ЕДА ДЛЯ УМНЫХ ДЕТЕЙ

Лаборатория красоты и здоровья «Вертера» из Твери разработала детское экопитание «Умный ребенок».

- 70% россиян страдают от йододефицита, - говорят производители. - Чтобы защитить от него детей, мы разработали детское экопитание с гидролизатом ламинарии - в нем много йода и 140 полезных веществ. Инновационная технология, добыча водорослей вручную и 100% натуральность – наша формула социально важного и полезного экопродукта. В одном пакетике — минимальная суточная детская норма йода. Подобное питание хорошо влияет на развитие интеллекта ребенка. К тому же органический йод из морских водорослей хорошо усваивается, т.к. натурален на 100%.

Фото: ЭКОПЕК/Хубларов Константин Леванович

ШАТТЛ, КОТОРЫЙ ЕДЕТ САМ ПО СЕБЕ

Инженеры Московского политехнического университета разработали беспилотный автобус. У него сенсорное управление высокого уровня и он способен работать в полностью автономном режиме. Технологии навигации и обработки информации помогают управлять транспортным средством безопасно. «SMART ШАТТЛ» помимо системы внутрикабинного технического зрения оснащен системой технического зрения, которая позволяет беспилотнику передвигаться по территории с помощью анализа визуальной информации.

- Еще одна особенность, - рассказывают разработчики, - закрытые колесные арки, делающие конструкцию прототипа безопасной. Кроме того, беспилотник обладает хорошей маневренностью за счет компактных размеров.

Такой шаттл можно будет использовать для передвижения в парковых зонах, на закрытых мероприятиях, складах, производствах. У него есть 4 посадочных места, он способен транспортировать около 450 кг груза. Запас хода - 100 км, которые он проезжает на одном заряде.

Фото: Московский Политех

ВАЖНО!

Конкурс проводится с 12 мая по 8 декабря 2022 года. Если вы тоже хотите стать участником премии и нашим другом, то на сайте ecopremiya.kp.ru выберите понравившуюся номинацию, заполните «визитку» участника (название и краткое описание проекта (до 300 знаков), название компании/организации, 1 фото).

НОМИНАЦИИ

- «ЭкоТехнология» - научный проект, направленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления, на снижение нагрузки на окружающую среду и т.д.

- «ЭкоРегион» - территория, наиболее благоприятная для жизни по экологическим условиям.

- «ЭкоПредприятие» - предприятие, добившееся наиболее значимых результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу, по снижению влияния вредных стоков на водоемы, по рекультивации свалок и строительству очистных сооружений.

- «ЭкоЛидер» - лидер, добившийся наиболее значимых результатов в рамках публичной деятельности по защите природы, популяризации экологических знаний и т. п.

- «ЭкоПродукт» - общественно значимый проект НКО или социальная инициатива, в результате которых появляется продукт (пищевое, бытовое или производственное изделие), не оказывающий или снижающий вредное воздействие на окружающую среду.

- «Мы в ответе» - практики, направленные на повышение качества жизни бездомных животных, на сохранение их здоровья, а также направленные на популяризацию ответственного обращения с животными и снижение числа бездомных животных на определенной территории.

- «ЭкоИнициатива» - природоохранные проекты и начинания бизнеса России. Победители проекта определяются решением экспертного совета Премии и народным голосованием.

- Гран-при Национальной экологической премии - награда имени Василия Пескова. Вручается Медиагруппой «Комсомольская правда» за самый заметный вклад в решение экологических проблем.