Минобороны России запустило регулярный паром «Лаврентий» через Таганрогский залив

Фото: Министерство обороны РФ

Современная паромная переправа соединила Краснодарский край России и Донецкую Народную Республику. Ее длина всего 70 километров. Морской маршрут «Ейск-Мариуполь» будет использован для доставки различных грузов необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня, первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров. Первоначально предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», - сообщили в Минобороны России.

Очевидно, что потом маршрут, который осваивает «Лаврентий» станет популярным у туристов.

СПРАВКА «КП»

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Оборонлогистика» определена исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг, связанных с доставкой грузов в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России, что обеспечивает существенное сокращение расходов бюджетных средств.