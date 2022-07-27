Двести долларов в час. С такой скоростью дорожал в Европе газ после того, как «Газпром» снизил подачу топлива до 20%

С 27 июля «Газпром» вдвое снизил подачу газа по «Северному потоку». Фото: REUTERS

В Европе паника. С 27 июля «Газпром» вдвое снизил подачу газа по «Северному потоку», и теперь она составляет 20% от мощности газопровода. О таком шаге компания предупреждала заранее, и уже третий день подряд в Европе растут цены на газ - уже по 100 долларов за полчаса. Стоимость топлива подскочила до $2350 за тысячу кубометров.

ПОЧЕМУ ГАЗПРОМ СОКРАТИЛ ПОДАЧУ ГАЗА

Подачу газа сократили, если выражаться в терминах плановой экономики, в связи с производственной необходимостью. Работали две турбины, одной потребовался ремонт — вот ее временно и отключили.

Подоплека истории еще в одной турбине. В той, которую «Газпром» отправил на техобслуживание в Канаду, а канадцы решили ее не возвращать — в соответствии с санкциями. Хорошо - чтобы не перегружать имеющие агрегаты, «Газпром» решил снизить обороты. В июне отключили две турбины, сократив поставки по «Северному потоку» почти на 60%, а сейчас еще одну. Так что все проблемы Запада из-за их же санкций.

Поняв, что они натворили, канадцы решили-таки вернуть турбину законному владельцу, но пока агрегат до места назначения не доехал. Чем скорее это произойдет, тем быстрее подача газа может вернуться к прежнему режиму.

Подачу российского газа в Европу сократили в связи с производственной необходимостью. Фото: REUTERS

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ ЕВРОПЫ

- Западные страны на пороге больших проблем, - заявил в эфире «Радио КП» эксперт международного рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. - И в этом конфликте у Европы нет шансов. Снижение подачи газа приведет Германию к такому экономическому спаду, который она не испытывала со времен Второй мировой войны. Ведь не секрет, что один из краеугольных камней немецкой экономики — это дешевая энергия из России. Без этого успех Германии за последние 20-30 лет был бы просто невозможен.

По мнению эксперта, если «Северный поток» продолжит работу в 20-процентном режиме, Европа не справится с планом закачки необходимого количества топлива в подземные хранилища газа (ПХГ). С сентября-октября это однозначно приведет к нормированию потребления газа, считает Демидов. То есть газ будут выдавать по карточкам.

Кризис не ограничится одной страной.

- Германия потянет за собой всю Европу, 27 стран, - продолжает эксперт. - В самом тяжелом положении окажутся «три сестры» - республики Прибалтики, они получают огромные субвенции от Евросоюза, а по сути, из Германии. Уже с 2018 года их внешний долг уходит на графике вертикально вверх. А дальше будет только хуже. Если Германия перестанет выплачивать им дотации, то любое производство станет там невыгодным. Поэтому люди начнут уезжать из этих стран — они могут просто исчезнуть.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ РОССИЯ В СИТУАЦИИ С ГАЗОМ

В Европе всерьез опасаются, что дальше будет делать Россия? А вдруг и эти 20% отключит — отчего бы не поберечь еще одну турбину?

- Нет, до нуля докручивать не будут и ниже 20% «Газпром» снижать подачу не будет, - успокаивает эксперт. - Сейчас в России находится бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Это мощный лоббист, и его задача как раз в том, чтобы решить возникшую проблему. Думаю, в итоге газ будет запущен на 40%. А в ответ от Германии можно будет ожидать, что она надавит на Украину, чтобы та начала переговоры с Россией, признав статус-кво.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

Все, что происходит в Европе, похоже на план по деиндустриализации Германии, уверен эксперт. Причем, осуществляется он со стороны США и Великобритании.

- Возможно, это выглядит как конспирология, но многое указывает на то, что эти страны стараются убрать с карты огромную экономику - экономику Германии, а месте с ней — и экономику Евросоюза как такового, - рассуждает Демидов. - Индустрия Германии умирает. Крупнейшие промышленные компании просто исчезнут, если исчезнет российский газ.