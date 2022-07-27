Зеленский дал обещание, которое грозит стать последним

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Самой главной отличительной чертой нынешней Украины (помимо, естественно, нацистско ориентированной власти), является ее тупая вера в то, что в будущем все будет хорошо. Все придут, все дадут, и все нормализуется, даже если ничего для этого не предпринимать. Прилетит, мол, волшебник, голубой, в вертолете, махнет палочкой, которая волшебная, и все само собой наладится. Как бы плохо сейчас ни было. Потому что Украина, и перемога (победа) на ней неизбежна.

Это свойственно и простым украинцам, и их руководителям, вплоть до самых высоких кабинетов. Вот, например, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что "Украина заключит до конца года сделку с МВФ на сумму в 15-20 млрд. долларов США". А еще пообещал, что в ближайшие недели оформит сделку с Банком Англии, но сумму так и не назвал. И, в общем, после этого на Украине все будет хорошо.

Дефицит бюджета в 50 млрд. долларов (минимум) – мелочи. Равно как и снижение доходной части государства, падение ВВП и прочие мелочи. Все ведь будет хорошо. Потому что перемога. И плевать, что этот же человек подписал накануне решение о девальвации национальной валюты, за которую он отвечает, на 25%.

Или вот, например, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. После того, как его со скандалами и с трудом сумели выставить из Берлина, другой бы приуныл. Позор и несмываемое пятно на репутации профессионального дипломата! А Мельник ходит гоголем! По слухам, он претендует на пост главы МИД Украины вместо своего нынешнего шефа Кулебы. Он даже пытался предложить свою кандидатуру главе Офиса президента Андрею Ермаку свою персону на награждение званием "Герой Украины". Мол, исключительно благодаря его заслугам удалось переломить отношение Германии к конфликту на Украине. заслуги Мельника уже оценили орденом "За заслуги", причем, и второй, и первой степеней. Но экс-посол считает, что этого мало, и хочет быть и министром, и героем в одном флаконе. Причем, в отличие от предыдущего эпизода с главой Нацбанка, у Мельника есть все шансы. Неизвестно, станет ли он министром, но повышения ему не избежать. Хотя, если в Киеве все настолько наглухо отмороженные на голову, что подобное исключать нельзя. Но пусть тогда не обижаются, если ряд стран постараются как-то охладить отношения с Украиной. Да и вообще, после назначения Мельника на пост мининдел всю международную дипломатию можно сворачивать.

Но круче всех в этой сфере мечтаний, обещаний и надежд выступает, безусловно, сам Владимир Зеленский. Несколько дней назад, встречаясь с делегацией Конгресса США, он заявил, что в течение 3-6 недель Украина вернет потерянные территории. Имелись в виду Херсон и Херсонская область.

Именно поэтому, кстати, сейчас ВСУ долбят изо всех сил по мостам у Херсона и даже готовы разрушить плотину Каховской ГЭС, что грозит катастрофическими последствиями и массовыми жертвами среди населения региона, чтобы попытаться осуществить контрнаступление на этом направлении. В Офисе президента Украины уже обсуждают награды, который хлынут на них из рога изобилия после грезящегося им захвата Херсона, не отдавая себе отчета, что поставленная задача из категории фантастических, а не реальных. Именно потому направление удара и не скрывается, что Зеленскому надо отчитаться о своей активности перед американскими фондами, скупившими плодороднейшие земли Херсонщины. Зеленский не хочет понимать, что рискует последними остатками своей репутации в том случае, если его обещание не будет выполнено.

И в этом, что называется, самая суть в понимании их поведения. Для всех них не существует понятия репутации. Они привыкли на Украине, что все ими сказанное не имеет для них никаких последствий. Потому что у местного населения очень короткая память. И завтра ему уже можно вешать на уши лапшу, противоположную той, что вешали вчера.

Вот только с американцами такое не пройдет. Тем более, когда речь идет уже не о политиках, а о дельцах, распоряжающихся даже не миллиардами, а триллионами долларов. Такие не забывают. И не прощают. И если Зеленский не выполнит свое обещание, они его просто спишут.

Потому что у них, в отличие от киевских нацистов, есть репутация, запятнать которую они никому не позволят. Особенно, если речь идет о том, что они могут простить кому-то обман. Эти не считают, что все для них должен сделать волшебник, даже если он голубой и в вертолете. Они в него просто не верят. По большому счету, им наплевать, что они могут что-то потерять. Но они не прощают.

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