«Эльвира Набиуллина, будьте человеком!» Собчак написала жалостливое письмо главе Центробанка и получила ответ от профессора экономики

Ксения Собчак отчаялась Фото: Борис КУДРЯВОВ

Видимо, дела в шоу-бизнесе совсем плохи. Ксения Собчак отчаялась и написала открытое письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем она призналась, что все деньги привыкла хранить только в американской валюте, что хочет вывести все «честно заработанное за рубеж» и что уже копит на пенсию.

Начала Ксения Анатольевна, как полагается в высшем обществе, с комплиментов: «Дорогая Эльвира Набиуллина! Пишет вам Ксения Собчак, пишет практически от отчаяния. Многие высокопоставленные чиновники в личных беседах отзывались о Вас как о мегапрофессионале, а эксперты рынка считают, что Вы «блестящими» управленческими решениями в марте остановили крах финансовой системы России и решили (даже сверхмеры) задачи по укреплению рубля». Авторская орфография и пунктуация сохранены.

А потом сразу перешла к сути дела: «Сейчас ситуация абсолютно патовая, все банки, которые находятся не под санкциями, ставят какие-то адовые комиссии за хранение долларов, а выводить их в дружественные страны не дают Ваши ограничительные запреты».

Речь идет, скорее всего, вот о чем. У Собчак на счете в России лежат доллары. Она хотела бы перевести их в Израиль, да не получается.

А еще тут сразу нужна ремарка. Поначалу у ЦБ действительно были жесткие ограничения. В марте Центробанк запретил переводить за рубеж не более 10 тысяч долларов в месяц. Сейчас серьезных запретов по факту нет. Можно переводить до миллиона долларов в месяц. На свои счета и на счета родственников в иностранных банках. То ли Собчак плохо изучила матчасть, то ли у нее значительно больше миллиона долларов на счетах. Второе вполне возможно. Гонорары за корпоративы и рекламные контракты в соцсетях были не дешевыми.

«Есть масса людей типа меня, кто после 98-го в принципе дали себе слово никогда не хранить деньги в рублях, потому что тогда на этой вере в рубль потеряли почти все. Так дайте возможность нам просто забрать честно заработанное, и остаться в долларовой зоне! А когда курс в России не будет искусственным - все вернем, клянусь на Киркорова», - пообещала Собчак.

А дальше стала путаться в показаниях. С одной стороны, попросила снять лимиты на переводы. А с другой, сказала, что зарубежные банки не открывают ей счета. И кому же она в таком случае решила перевести все деньги?!

«В школе по математике у меня был трояк, но даже я понимаю, что Вы жмёте нас со всех сторон - на Западе банки счета не открывают, а здесь вводят сумасшедшие проценты. Нельзя принуждать людей хранить то, что копили на пенсию в невыгодной для них форме. Снимите лимиты на переводы! Будьте человеком!» - подытожила Ксения Анатольевна.

Письмо без ответа не осталось. Правда, не от главы ЦБ. В телеграме Собчак тут же дали массу полезных советов. Объяснили, какие российские банки до сих пор осуществляют переводы за рубеж (Райффайзенбанк, Газпромбанк и т. д.), и какие альтернативы могут быть у долларовых накоплений: юани, дирхамы, акции экспортеров, золото.

«Одно могу сказать абсолютно точно. Варианты есть всегда, уж нам ли этого не знать?! Российских предпринимателей и бизнесменов только и делают, что ограничивают в правах и возможностях, а мы – находим новые лазейки к успеху», - резюмирует в своем телеграм-канале Bitkogan Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики.

От себя добавим. Если посмотреть статистику с 1998 года, хранить деньги в рублях было гораздо выгоднее, чем в долларах. Ставки по рублевым вкладам два раза отбили падение курса нашей валюты по отношению к американской. Это вам для общего развития, Ксения Анатольевна. Храните деньги в рублях и не поминайте Киркорова всуе!