Губернатор Астраханской области: Я забыл рассказать президенту, что мы вырастили рекордный урожай арбузов - со вкусом детства

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду, 27 июля, глава Астраханской области доложил Президенту России о развитии региона, в том числе - в области сельхозпроизводства и строительной сфере.

Сразу после этого Игорю Бабушкину позвонил журналист «Комсомольской правды»…

…- Игорь Юрьевич, вы уже вышли из Кремля и сели в машину?

- Да.

- Могу пару вопросов задать?

- Давайте.

- Я внимательно посмотрел по телевидению, почитал на сайте kremlin.ru отчет о вашей встрече с президентом. У меня есть такая привычка, я всегда звоню своим героям и спрашиваю – что было за закрытыми дверями? Типа – вы обычно мне об этом рассказываете. А мне мои герои отвечают – я никогда тебе это не рассказываю, но и все равно чего-то говорят.

- На самом деле, Александр, нет никаких секретов.

Мы обсудили более подробно социально-экономическое положение в регионе, строение бюджета.

Я отдельно доложил о том, что нам за три года удался рост бюджета области - на 29%, снизили государственный долг. Мы проговорили очень подробно наши взаимоотношения с прикаспийскими государствами и перспективу развития Волго-Каспийского канала.

Я отдельно поблагодарил Владимира Владимировича за принятые - уже в окончательном варианте - решения о том, что до конца следующего года будет прокопана (то есть, увеличена. - А.Г.) глубина на всем протяжении Волго-Каспийского канала. И это открывает для нас и наших партнеров по Каспию очень серьёзные перспективы для транзита грузов с использованием судов большой грузовместительностью.

- А еще меня заинтересовало сообщение о том, что между Астраханью и Ираном открывается прямое авиасообщение - 31 июля самолет из иранского Решта приземлится в международном аэропорту им. Б.Н. Кустодиева.

- Да.

- Это связано как-то с визитом Владимира Владимировича Путина в Тегеран?

- Вы знаете, на самом деле вопрос прорабатывался гораздо раньше и мы очень в активной фазе переговоров с Ираном уже давно.

Мы, вообще, со всеми прикаспийскими государствами очень тесно общаемся.

У меня с главами Азербайджана и Туркменистана за год уже состоялось по две встречи.

В Тегеране я за год уже был дважды. Делегация из Тегерана приезжала к нам, мы выстраиваем наши экономические и гуманитарные связи достаточно тесно, поэтому - здесь такая история плановая.

- Очень интересно. И там как раз вот, по-моему, в эти дни подписывается какое-то специально соглашение о техническом обслуживании наших самолетов. Там, в Иране.

- Об этом я ничего сказать не могу.

- А вот там на встрече с президентом из таких минусов, что ли, хотя это трудно назвать минусом – это по всей России. Короче, говорилось о проблеме аварийного жилья в вашей области. Вот снижать как-то надо объёмы «аварийки».

- Да, я вот докладывал президенту полгода назад и сейчас - о том, как мы выполняем эту программу. Она рассчитана до 2024 года, но мы ее выполним до 2023-го. Мы до конца этого года полностью программу выполним и готовы будем сформировать и доказать необходимость финансирования следующей программы по переселению людей из аварийного жилья.

Вы же, Александр, когда три года назад у нас были, смогли убедиться, что эта задача - одна из главных.

- Да, вы говорили. А вот с Сергеем Степашиным, председателем Попечительского совета, и Константином Цициным, гендиректором - это руководители бывшего фонда ЖКХ, теперь - Фонда развития территорий - вы свои планы скорректировали, согласовали?

- Да, да, конечно…

- То есть, вы с ними работаете.

- Конструктивно взаимодействуем, да.

- Понял. Вот я почему-то про арбузы в отчетах о вашей встрече с президентом ничего не увидел. Ну, там говорилось о сельхозпродукции, там у вас все нормально, а конкретно про арбузы у вас президент не спрашивал?

- С арбузами вообще все хорошо.

- Поэтому президент у вас не спрашивал и вы ему ничего не говорили?

- Да, я, честно говоря, упустил. Конечно, нужно было и по арбузам отчитаться. Но с бахчевыми у нас все в порядке, мы неизменно восстанавливаем семеноводство, технологии выращивания арбузов, возрождаем тот вкус, который всем в детства знаком.

И, больше того, я могу сказать, что с этого года мы станем эксклюзивными поставщиками арбузов на сельхозярмарки Москвы.

- О, классно! Наконец-то.

- Поэтому, ждем.

Вот сейчас урожай этого года дозревает и, я думаю, что в ближайшее время уже астраханские арбузы появятся и в Москве.

- А какой вкус с детства знаком? Какой вкус у арбузов астраханских? Чтобы вот не перепутать, когда будем покупать?

- Вы его ни с чем не перепутаете. Потому что астраханские арбузы - они особенные.

- То есть, ну, а какой там привкус? Счастья, любви, я не знаю чего еще..

- Сладкий вкус. Аромат и запах.

- Ну, давайте мы тогда прямо в заголовок это вынесем, что я забыл президенту сказать про арбузы, но вот «Комсомолка» это поправила. А сколько вы арбузов вообще вырастите?

- Я сейчас затруднюсь сказать точную цифру.

- Ну, примерно.

- Я даже не буду пытаться. Если хотите, я могу проконсультироваться и вам пришлю.

- Да, может быть, смс.

- Давайте.

- Да, поштучно не надо, а сколько в тоннах, в тысячах тон…

- Хорошо, Александр, я вас очень рад был слышать.

- Да, взаимно, Игорь Юрьевич. Я всех своих героев помню. Ага… То есть, обычно нам всегда говорят, что это - астраханские арбузы, мы никогда не верим, а теперь надо верить, да, что это вот… действительно, от вас.

- Ну, вы не ошибетесь. Если арбуз вкусный, значит, астраханский.

- Ладно.

- Спасибо большое.

КСТАТИ

Даешь 340 тысяч тонн настоящих астраханских арбузов!

Через час я получил от Игоря Бабушкина смс:

«Посевные по бахчевым - 8 тыс. га;

Собрано на сегодня - 35 тыс. тонн;

Планируемый сбор - 340 тыс. тонн».