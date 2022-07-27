«Вы копали картошку? И я копал!»: Мишустин пообщался с подмосковными аграриями

Мишустину показали теплицы с огурцами и томатами и предложили продегустировать овощи. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин отправился в подмосковную Каширу знакомиться с местным сельхозпроизводством. Компанию ему составили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. На улице стояла тридцатиградусная жара. Мишустин решил следовать протоколу и пиджак не снял, позволив себе отказаться лишь от галстука. Остальные последовали его примеру.

Мишустину показали теплицы с огурцами и томатами и предложили продегустировать овощи. Премьер остановил выбор на томатах черри.

- Очень вкусно. Правильные, сахар чувствуется, - оценил премьер.

В теплице премьеру показали «кормилец-огурец» сорта Мева.

- Российский сорт? - поинтересовался Мишустин.

- Нет, голландский, - ответили ему.

- Поэтому мы сюда и приехали, - обернулся Мишустин к Дмитрию Патрушеву.

Тот согласно кивнул.

В томатной теплице Мишустин также поинтересовался сортами. И тоже услышал, что основные сельхозсорта - импортные, но сейчас ведутся собственные сортоиспытания.

Мищустин уточнил у аграриев, есть ли у них проблемы с импортными комплектующими и сельхозоборудованием на фоне санкций. Те объяснили премьеру, что удлинилась цепочка поставок, поэтому комплектующие приходится заказывать заранее. Также, по их словам, по некоторым позициям сельхозпроизводители начали ориентироваться на российских и азиатских производителей.

Мишустин напомнил, что когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое.

- Каждый год было увеличение. Но, конечно же, очень важно - кроме наращивания такого объема производства - заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание, - сказал Мишустин.

На другом сельхозпредприятии Мишустину показали выращенный картофель. Один из сортов оказался сине-черным на цвет. Он называется «Майами».

- Это наш картофель? - спросил Мишустин.

- Наш! Просто специально придумали такое название, чтобы было понятно, что это связано с ...темной-темной такой... - намекали Мишустину агрономы.

- Чернила бы придумали в качестве названия! - заметил Мишустин.

А дальше Мишустин, Патрушев и Воробьев ударились в воспоминания о том, как в юности копали картошку.

- Ну, выглядит вкусно! Посмотри, какая красота. Так в детстве выглядели клубни, - обратился Мишустин к Патрушеву, рассматривая выложенный перед ним картофель российской селекции.

- Я когда у бабушки с дедушкой копал картошку... - начал Патрушев.

- И вы копали? - уточнил Мишустин.

- И я копал, конечно! - заверил Патрушев.

- Андрей Юрьевич, а вы копали картошку? - спросил Мишустин у Воробьева.

- Регулярно! - заверил губернатор.

- В майские праздники мы всегда отправлялись копать картошку, - сообщил Мишустин.

- Сажать, - поправил премьера Патрушев.

- Сначала называлось копать, сажать потом. Сначала нужно было перекопать поле 4 сотки, после чего уже сажать. Два раза перекапывали еще, удобряли, а к сентябрю ближе уже снимали урожай, - терпеливо разъяснил министру премьер.

Переходя на серьезный лад, Мишустин отметил, что продовольственная безопасность сегодня - самое важное, что есть в стране.

- Надеюсь, что такими общими усилиями мы самую главную задачу решим - обеспечение продовольственной безопасности страны, в том числе своей селекцией и своим материалом, - заключил премьер.