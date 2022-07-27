Алексей Марков проведет презентацию книги в «Читай-городе»

Алексей Марков, экономист и писатель, впервые во Владимире представит свою книгу «Лягушка, слон и брокколи» и ответит на вопросы читателей . Можно ли съесть слона, когда лучше расправиться с лягушками и почему нужно есть брокколи. Не думайте, что речь пойдет о кулинарных рецептах, это настоящий нон-фикшн. В легкой манере, с точными аналогиями и примерами из личной жизни автор расскажет, как стать независимым в плане денег, из чего складывается успех, как научиться принимать трудные решения без оглядки на окружающих и стать сильнее. Что нужно сделать прямо сейчас, а от чего вообще отказаться. На встрече можно будет получить автограф автора.

Алексей Марков – кандидат экономических наук, увлекается музыкой и гастролирует с рок-группой, многодетный отец и автор 8 книг. Писательская популярность пришла после выхода книги «Хулиномика. Хулиганская экономика», которая стала бестселлером. Сам любит читать и рекомендует книги Нассима Талеба и Даниэля Канемана.

Встреча пройдёт 28 июля в 19:00 в магазине «Читай-город» по адресу: г. Владимир, Большая Московская улица, 19а.