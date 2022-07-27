Как менялись стандарты конкурсов красоты: Брюнеток с надутыми лицами сменили блондинки без пластики

Конкурс красоты возродили после долгого перерыва в 1989 году. Корону «Мисс СССР — 1989» завоевала десятиклассница Юлия Суханова. И у нее типаж лица, как у новой королевы — беби-фейс. Мода циклична. Фото — missrussia.ru

Стандарты в индустрии красоты серьезно меняются примерно раз в десять лет. Последние перемены случились как раз в период пандемии – теперь пожинаем их плоды. Наглядный пример красавицы новой формации – «Мисс России - 2022», которую выбрали на этой неделе.

Не худеть! Не темнеть!

Рассказываем, какой типаж красавиц в моде. Топ-стилист Анвар Очилов работал над образами звезд первой величины, в том числе наводил красоту самой титулованной российской красавице Оксане Федоровой – «Мисс Вселенная 2002». Очилов рассказывает kp.ru о новостях индустрии: «Главных вывода три. Первый: превосходство брюнеток закончилось, блондинки вернули себе «корону». Последние 20 лет блондинок редко рассматривали серьезно на международных конкурсах красоты, да и на наших - нечасто. Безоговорочная и триумфальная победа Оксаны Федоровой на «Мисс Вселенная» намекнула: если не только красивая, но и умная – значит брюнетка. Из-за предрассудков даже блондинки перекрашивались в темные тона. Но в пандемию случилась «цветовая революция» и блондинки снова моднее всех. За границей красятся в блонд чаще чем у нас – наши женщины боятся перемен во внешности. Второй вывод: дурной тон злоупотреблять косметологическими процедурами, стоит доверять проверенным косметологам и не «перекачивать лицо»; так как в моде естественность. Третий: не стоит изнурять себя диетами. Нужно правильно питаться и быть в хорошей форме. Но не надо быть чрезмерно худой».

22-летняя модель Анна Линникова — новая «Мисс Россия». Пока без пластики! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новоиспеченная «Мисс Россия 2022» отвечает этим модным установкам. 22-летняя модель Анна Линникова – блондинка, не слишком худая и даже со своими скулами (у большинства моделей, блогеров и прочих они смоделированы инъекционными процедурами). Анна свои параметры обозначила так: рост 174 см, 85 см (грудь) – 60 см (талия) – 88 см (бедра). Для сравнения ТТХ «Мисс Вселенная 2002» Оксаны Федоровой: рост 178 см, 88 – 64 – 93. Оксана всему мира показала, что красавица может быть еще и умной, образованной, целеустремленной… брюнеткой.

Сейчас начинается новая эра в индустрии красоты. Звезды и модели ищут косметологов, которые умеют ухаживать за лицами так, что этого не заметить посторонним – мол, с такими губами и родилась. Блондинки опять главные. Самая модная сейчас певица Анна Асти следует трендам и тоже недавно перекрасилась в блондинку. Модный блонд у Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак, Кристины Асмус, Светланы Ходченковой, Полины Гагариной.

В 1931 году конкурс «Мисс Россия» выиграла дочь Федора Шаляпина Марина. Тот же типаж, что и у королевы красоты в 2022 — м. Фото — missrussia.ru

Лица без ботокса

Триумф Оксаны Федоровой на «Мисс Вселенная 2002» случился в те времена, когда инъекционная косметология в нашей стране еще не была главной процедурой у модниц. Потом случился «инъекционный бум» длиной почти в 10 лет. Теперь уже многие научились различать перекачанных красоток от 20 и до 60 лет – четкие овалы лица с отмоделированными скулами, накачанными губами, разглаженными морщинами. Этих одинаковых красоток полно и на улицах, и в социальных сетях, и на конкурсах красоты.

Параметры «Мисс Россия — 2022»: рост 174 см, 85 см (грудь) – 60 см (талия) – 88 см (бедра) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова – модель без ботокса, яркая представительница типажа «baby-face». У этой абсолютной миловидности есть большой плюс – устойчивость к возрастным изменениям. Такой типаж лица у топ-модели Натальи Водяновой. Кстати, такой же типаж у «Мисс Россия - 1931» Марины Шаляпиной – дочери Федора Шаляпина, которая была очень образована и знала пять языков. С 1927 года конкурс «Мисс Россия» ежегодно проводился в Париже среди русских девушек-эмигранток – до начала первой мировой войны.

В 1989 году конкурс красоты возродили в нашей стране: корону победительницы «Мисс СССР - 1989» завоевала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова. И у нее был типаж лица, похожий на «Мисс Россия 2022». Суханова переехала в США, сейчас она бизнесвумен – ее фирма производит генераторы горного воздуха, и среди ее клиентов даже супруги Бекхемы. Семья Суханова пока не создала. Мода циклична, поэтому если «Мисс Россия 2022» Анна Линникова все же поедет в декабре на «Мисс Вселенная», то у нее хорошие шансы заявить о себе красиво.