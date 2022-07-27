Названы профессии с незаслуженно высокими и неоправданно низкими зарплатами

Футболисты начинают много получать, только попадая в ведущие клубы страны, в остальном, они имеют жалкие гроши. Так что никто никому больших денег не платит просто так Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему футболисты получают такие гонорары? Они никому не помогают, ничему не учат, а получают какие-то заоблачные суммы. При этом врачи и учителя получают в разы меньше, а ведь их труд куда важнее! Такого мнения придерживаются большинство россиян. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие профессии, по мнению респондентов, обладают незаслуженно высокими, а какие – неоправданно низкими зарплатами.

Как оказалось, участники опроса сошлись во мнении, что самые завышенные зарплаты у спортсменов. Конечно, это почетный труд, а состязания – очень зрелищны, но это никак не оправдывает баснословные гонорары, к примеру, футболистов. В этом уверены 64% россиян.

Еще 61% проголосили за профессию депутата. По мнению опрошенных, у служителей народа также неоправданно высокие доходы.

Далее с существенным отрывом в рейтинге идут блогеры. Этот вариант выбрали 48% участников исследования. Мнения опрошенных здесь разделились, кто-то отметил, что онлайн-богачи зарабатывают легкие деньги, но другие выразили несогласие и отметили, что посвящать себя полностью блогу тоже не каждый сможет.

30% россиян отметили, что слишком много зарабатывают музыканты, а еще 27% добавили, что и актерам можно было бы платить поменьше, не такой это тяжелый и нужный труд.

Кроме того, 7% проголосовали за нефтяников, 3% - за программистов, 2% выбрали вариант «другое». А вот 4% россиян заявили, что все зарплаты считают заслуженными, ведь высокие доходы в своей сфере получают не все, а лишь те, кто смог добиться высот.

«Большие доходы у тех, кто достиг больших высот в своей сфере. Певцы не все имеют много, а только те, которые чего-то добились в творчестве. Остальные имеют минимум. Футболисты также начинают много получать, только попадая в ведущие клубы страны, в остальном, они имеют жалкие гроши. Так что никто никому больших денег не платит просто так», - выразил уверенность участник исследования.

Названы профессии с незаслуженно высокими и неоправданно низкими зарплатами

Названы профессии с незаслуженно высокими и неоправданно низкими зарплатами Фото: другой источник.

Также респонденты перечислили профессии, в которых, по их мнению, неоправданно низкие зарплаты. Лидером такого рейтинга стала профессия учителя. За нее проголосовали 56% россиян.

45% опрошенных полагают, что слишком мало получают учителя, 33% проголосовали за труд ученых, а еще 31% полагают, что недооценен труд шахтеров.

26% респондентов отмечают, что не мешало бы поднять зарплаты разнорабочим, 25% - инженерам, 19% - водителям. 18% опрошенных считают, что мало получают строители.

4% россиян выбрали вариант «другое» и перечислили свои варианты, самыми распространенными среди которых стали пожарные, работники детсадов, ветеринары и повара.

Еще 4% респондентов заявили, что все зарплаты соразмерны труду, все объяснимы и оправданных, а хорошие специалисты в любой сфере получают не мало.

Исследования в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросах приняли участие в общей сложности 23,4 тысячи человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.