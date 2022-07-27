Антибелый расизм: В Нью-Йорке подростки напали на белую женщину

Преступление квалифицировано как совершенное на почве расовой ненависти Фото: Shutterstock

Нью-йоркская полиция подтвердила факт задержания двух темнокожих девочек, которые напали на белую женщину, ехавшую в автобусе.

Три 15-летних подростка (третья находится в розыске) атаковали 57-летнюю женщину. Они стали избивать ее, выкрикивая при этом расистские лозунги, сообщает NYPost.

От ударов по голове неизвестным пока предметом у пассажирки автобуса началось обильное кровотечение. Продолжая атаку, девочки кричали, что они «ненавидят белых людей», а их жертва якобы «является сторонницей Трампа».

Позднее ставшая жертвой юных бандиток жительница нью-йоркского района Квинс сказала, что в жизни не встречалась с такой агрессией. «Никогда так на меня не нападали», - сказала она.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, и водитель транспортного средства не пытались нейтрализовать юных преступниц. Сейчас это обстоятельство является предметом отдельного расследования стражей порядка.

Полиция Нью-Йорка уже давно не ведет расовой статистики преступлений, отказавшись от классификации преступников и их жертв по цвету кожи. Однако, ни для кого не секрет, что основную часть правонарушений в мегаполисе совершают именно афроамериканцы.