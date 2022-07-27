Американцы собирают петиции за отставку Джо Байдена Фото: REUTERS

Петиций, призывающих президента США Джо Байдена подать в отставку, на самых разных Интернет-платформах – великое множество. Немалая часть из них собрала десятки тысяч подписей.

Глубоко пожилой, теряющийся в пространстве, забывающий все на свете, постоянно допускающий странные оговорки глава государства действительно уже давно разочаровал многих американцев, готовых к тому, что смена власти в Белом доме состоится задолго до президентских выборов 2024 года.

ВТОРАЯ ОТСТАВКА

В добровольную отставку уходил только один американский президент. Ричард Никсон был вынужден пойти на такой шаг из-за Уотергейтского скандала. Полномочия остальных 45-и президентов заканчивались по причине их переизбрания или смерти. Снять президента с должности в Америке можно и путем вынесения ему импичмента. Такие попытки были, но до конца дела так ни разу и не дошло.

Стать вторым после Никсона у Байдена, казалось бы, есть все шансы. В первую очередь, из-за его предполагаемого участия в темных аферах своего сына, Хантера. Но ФБР США с расследованием тормозит.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ

Американское законодательство сравнительно четко определяет процедуру смены власти в случае отставки или смерти президента страны, а также невозможности им по состоянию здоровья выполнять свои обязанности. В этом случае до ближайших выборов все рычаги управления государством переходят к вице-президенту. Если что-то случится и с ним (или с ней), то следующим в списке из 18-и персоналий будет спикер Палаты представителей, затем временный председатель Сената и так далее. Говорят, что на случай ядерной войны или масштабной катастрофы составлено секретное продолжение этого списка, но официально эта информация никогда не подтверждалась.

ЕЩЕ ОДИН СРОК

79-летний Байден из Белого дома съезжать пока что не собирается. Более того, он заверяет, что намерен в 2024 году баллотироваться на второй 4-летний срок.

Если он не отзовет свою кандидатуру, то у Демократической партии не будет никакой возможности представить другого кандидата - им может быть только действующий президент.

Поймет ли всю нелепость своего президентства сам Байден и подаст в отставку или уговорят его на добровольный отказ от борьбы за второй срок соратники по партии – это и есть главная интрига внутренней американской политики.

ОБЩЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Для того, чтобы демократам не проиграть в 2024 году, Камале Харрис нужно время для активизации предвыборной кампании. А времени совсем мало. Поэтому добровольная отставка Байдена – наиболее оптимальный вариант.

Политолог Дэйв Бергер даже называет день, в который Байден должен объявить о своей отставке:

- 20 ноября этого года Байдену исполнится 80 лет… В свой день рождения он должен преподнести нашему народу самый лучший подарок – уйти с поста президента. Росчерком пера Байден с достоинством передаст эстафету политического лидерства следующему поколению. Такой сценарий был бы славным уходом с политической сцены, обеспечившим Байдену место в истории.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли также призвала президента подать в отставку, заявив, что «если Байден любит свою страну, то он должен уйти».

Авторы одной из петиций «Байден должен уйти» обвиняют действующего главу государства в развязывании «кризиса за кризисом». «У него было бы более успешное президентство, если бы он только и делал, что прятался в своем подвале», - ехидничают они, вспоминая, что большую часть своей предвыборной кампании, пришедшейся на разгул пандемии COVID-19, Байден раздавал обещания, сидя в подвале своего дома, практически не встречаясь с избирателями.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

Возможная отставка Байдена играет на руку желающим посостязаться в открытом военном противостоянии с Россией. The Courier предлагает следующий сценарий: автоматически занимающая пост президента Харрис назначает своим заместителем либо нынешнего главу Пентагона Ллойда Остина, либо председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли.

- Такую администрацию-преемницу мир сразу же начнет уважать. А Россия провалит войну на Украине. Ведь Россия знает, что Остин и Милли сыграли ключевую роль в формировании американской позиции в отношении Украины. – пишет автор The Courier Вернон Вимс.

НАЧАЛО КОНЦА?

Не исключено, что и сам Байден, и его ближайшее окружение уже начали готовить почву для президентской отставки. Обуславливать ее многочисленными провалами на политических и экономических фронтах вряд ли кому-то придет в голову, а вот смертельно опасная болезнь оправдает все недостатки правления и одновременно вызовет жалость к старому, больному человеку.

Так что публичное признание Байдена о наличии у него онкологического заболевания – вероятно, и есть первый шаг на пути к подготовке общественного мнение к уходу президента на заслуженный отдых. Причина ухода будет и логичной, и не обидной.