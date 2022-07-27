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В мире27 июля 2022 15:00

В центре Европы взрываются снаряды Первой мировой

В Словении лесные пожары спровоцировали детонацию снарядов времен Первой мировой войны
Юрий МАЙБОРОДА
Лесные пожары в Словении, попавшей в зону аномальной жары, длятся уже 10 дней

Лесные пожары в Словении, попавшей в зону аномальной жары, длятся уже 10 дней

Фото: REUTERS

Лесные пожары охватили Словению, часть которой была полем ожесточенных сражений в годы Первой мировой войны.

Чрезвычайную ситуацию усугубила детонация неразорвавшихся гранат и снарядов, которыми оказалась буквально напичкана словенская земля.

Как минимум, десяток взрывов произошли в тот момент, когда в очагах возгорания работали пожарные. Несколько человек получили осколочные ранения, серьезно никто не пострадал, пишет NDTV.

Взрывов так много, что в настоящее время ведется подсчет только тех, которые произошли в непосредственной близости от автомобильных трасс.

Лесные пожары в Словении, попавшей в зону аномальной жары, длятся уже 10 дней. Большую часть возгораний удалось взять под контроль или полностью ликвидировать, но огненная стихия пока не отступает. С огнем борются более 1000 пожарных и военных словенской армии.

В южной части современной Словении в Первую мировую произошло 12 крупных военных сражений, в которых погибло более 200 тыс. человек.

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