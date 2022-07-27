Минпромторг, ЦРПТ и пивоваренные компании договорились начать маркировку пива с 1 апреля 2023 года

Проблемы отрасли обсуждались на совещании с участием всех ключевых игроков. Фото: Пресс-служба ЦРПТ

Минпромторг России, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива договорились с весны будущего года начать цифровую маркировку пива, о чем сказано в протоколе совещания, которое состоялось 27 июля. В документе отмечается, что с 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября того же года – в стеклянной и пластиковой бутылке, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках.

В ТРИ ЭТАПА, БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Напомним, «Честный знак» призван бороться с нелегальным оборотом, который в категории пива достиг, по подсчетам Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 16,6%. Маркировка позволит автоматически контролировать все производство (сейчас счетчиками оснащены предприятия, которые производят пиво и слабоалкогольные напитки в объемах менее 300 тыс дал в год, а остальные, которых 90% рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС) и фиксировать продажи покупателям на кассе магазина. Таким образом внедрение маркировки позволит без дополнительных затрат «оцифровать» всех участников рынка и контролировать объемы производства, что является необходимым условием уплаты акцизов в полном объеме.

Подписание протокола совещания о сроках маркировки пива цифровым кодом «Честный знак» состоялось на площадке Центра развития перспективных технологий. В торжественной церемонии приняли участие директор Департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева, исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов и председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

«Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. В диалоге с лидерами рынка удалось выработать единый подход к включению пива в систему маркировки и начать выпуск пивной продукции с Data Matrix кодами с 1 апреля 2023 года. Для безболезненного внедрения процесс внедрения разделен на 3 этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль», - сообщила Екатерина Приезжева.

Екатерина Приезжева: «Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях». Фото: Пресс-служба ЦРПТ

Вячеслав Мамонтов отметил, что это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. Озвученные сроки внедрения маркировки пивовары считают реальными, готовятся к старту проекта и продолжают поиски наилучших технических решений.

«Стороны прислушиваются к аргументам друг друга, - акцентировал внимание журналистов исполнительный директор Ассоциации производителей пива. - Важно отметить, что стороны выработали консолидированную позицию о едином подходе по внедрению маркировки для всей пивоваренной отрасли вне зависимости от размера производителей. Только такой подход обеспечит выполнение заявленных Минпромторгом и ЦРПТ целей по достижению полной прослеживаемости цепочки поставок и эффективной борьбы с нелегальной продукцией».

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Подписание документа состоялось в рамках визита на склад в Томилино, где Центр развития перспективных технологий, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак», представил представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Запас сформирован на складе в Подмосковье и предназначен для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять. Запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются.

«Что касается представленного оборудования, полагаю, резервы есть и насколько я понимаю, компания-оператор ЦРПТ будет их наращивать и на тот момент, когда будет введена маркировка для пивоваренной продукции, это должно способствовать обеспечение производителей необходимым оборудованием», - сообщил Вячеслав Мамонтов.

Екатерина Приезжева напомнила, что оператор системы маркировки за свой счет сформировал запасы комплектующих и расходных материалов не менее чем на полгода. Ими может воспользоваться любой участник рынка, что нивелирует риски с нанесением кодов маркировки в товарных группах, где маркировка уже введена или планируется.

«Следующий шаг к полному исключению таких рисков – локализация производства необходимого оборудования, - говорит представитель Минпромторга. - Ряд предприятий уже заявили о готовности принять участие в таких проектах, также к данной работе мы планируем подключить Агентство по технологическому развитию и Фонд развития промышленности».

На гигантском складе установлены более 20 рядов стеллажей в 7 ярусов. В помещении хранится более 9700 единиц оборудования и расходных материалов для маркировки – аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, печатающие головки, картриджи, самоклеющийся и другие материалы.

«Созданный ЦРПТ запас оборудования – это весомая поддержка для отраслей, которые маркируют свою продукцию. Инвестиции ЦРПТ в запасы составили более 1,8 млн долларов. Например, мы закупили 650 тысяч квадратных метров самоклеящегося материала. Этого хватит, чтобы произвести 1,6 млрд стикеров для маркировки. Стоит отметить, что так как оборудование уже закуплено, его стоимость зафиксирована, и отрасли застрахованы от валютных колебаний. Расходы точно не вырастут», – сказал председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

На складе сформированы комплекты оборудования, расходных материалов и комплектующих для оперативной отгрузки, в случае если какое-то из оборудования вышло из строя на производственной площадке. Тем самым обеспечивается поддержка предприятий расходными материалами, сводятся к нулю риски остановки производств ввиду нехватки расходных материалов или поломки оборудования, возможность оперативной отгрузки в день обращения.

Запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки занимает гигантский склад в Подмосковье. Фото: Пресс-служба ЦРПТ

«СЕРЫЙ РЫНОК СЖИМАЕТСЯ»

«Я маркировкой начал заниматься еще 4 года назад, тогда это все выглядело все очень неопределенно. Надо отдать должное и Минпромторгу, и ЦРПТ – работа проведена огромная. Мы видим конкретную реализацию тех планов, которые поставило правительство России. Не стали дожидаться критического состояния, как часто у нас бывает, а с опережением создали запас оборудования, которое необходимо для производителей», - отметил депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Парламентарий считает, что это хороший пример для многих других наших государственных структур как надо работать, чтобы помогать производителям и в тоже время реализовывать те задачи, которые ставит руководство страны.

«С точки зрения дополнительных объемов оборудования и расходных материалов мы всегда с позитивом относимся к подобным инициативам. В начале образования такого дефицита оператор вышел с предложением, мы его поддержали. Но важно понимать, что ассортимент и номенклатура, которая хранится на подобных складах, должна сверяться с отраслями и корректироваться с точки зрения тех групп, которые подлежат обязательной маркировке», - говорит президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

Как «Честный знак» влияет на работу рынков? Например, в нашей стране с 1 декабря 2021 года маркируется минеральная вода, с 1 марта 2022 года - все остальные виды воды.

«Отрасль упакованной воды «обелилась» почти на 10 процентов, легализованы более 100 компаний — производителей упакованной питьевой воды. Маркировка упакованной питьевой воды средствами идентификации делает невозможным, например, производство питьевой минеральной воды под брэндом Кавказских минеральных вод в других регионах», — подчеркнул Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.