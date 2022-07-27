В Рязанском кремле до конца 2023 года отреставрируют Богоявленскую церковь и Успенский собор

Богоявленская церковь и Успенский собор, входящие в ансамбль Рязанского кремля, будут отреставрированы до конца 2023 года. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Уникальные здания Богоявленской церкви и Успенского собора, входящие в ансамбль Рязанского кремля, будут отреставрированы до конца 2023 года. Об этом сообщила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в регион 27 июля. Кроме того, в следующем году будут закончены реставрационные работы в старинном здании рязанской гимназии № 2 имени И.П. Павлова.

- В гимназии уже полным ходом ведутся работы. Хотелось бы, чтобы к следующему сентябрю дети, которые учатся в этом учреждении по самым разным направлениям, вернулись в невероятное, уникальное по красоте здание, чтобы появились славные выпускники, которыми славится это место, – отметила Ольга Любимова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Павлом Малковым реставрацию исторических зданий. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Министр культуры обсудила с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Павлом Малковым реставрацию других исторических объектов федерального и регионального значения. Минкультуры РФ активно поддерживает проекты, которые область реализует в рамках нацпроекта «Культура». Один из них – реставрационные работы в Рязанском театре драмы, которые завершатся в 2023 году. Еще одно важное начинание - строительство Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Открытие такого масштабного музея станет ярким событием не только в культурной жизни региона, но и для всей страны. Для гостей и жителей Рязани в областном центре появится большой пешеходный маршрут.

- Рязанский Кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте. Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее, - рассказал врио губернатора Павел Малков.

Ольга Любимова отметила, что для такой масштабной задачи, как реставрация соборов Рязанского кремля, необходимо плотное взаимодействие строителей, историков и ученых.

- Невероятные впечатления от количества объектов и их масштаба – они достаточно сложные, на нескольких мы успели побывать. Во всём, что касается музея и кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов, –подчеркнула Ольга Любимова.

Для гостей и жителей Рязани в областном центре появится большой пешеходный маршрут, главной точкой которого станет Рязанский кремль. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

В ближайшее время реконструкция ждет и Рязанский государственный областной театр юного зрителя. Здание театра постройки 1870-х годов XIX-го века отреставрируют и перестоят так, чтобы оно стало более комфортным для актеров и зрителей.

- Театр юного зрителя – площадка фантастическая, - подчеркнула Ольга Любимова. - Реставрация - процесс, занимающий большее время, чем строительство или капитальный ремонт, поэтому очень хочется, чтобы у коллектива не опускались руки и была возможность гастролировать. Спектакли о жизни Сергея Есенина из Рязанской области - настоящее событие в регионе, и мы обязуемся в рамках «Больших гастролей» всячески поддержать труппу и в то же время проследить, чтобы объект был сдан в срок.

В рамках нацпроекта «Культура» до конца 2024 года в Рязанской области также построят и отремонтируют девять сельских домов культуры. Новое оборудование и инструменты поступят в 18 детских музыкальных школ. В регионе появятся 16 модельных библиотек, два виртуально-концертных зала и три кинозала. Государственную поддержку получат 16 лучших сельских учреждений культуры.