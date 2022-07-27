Углегорская ТЭС – очередная точка, которую «вагнеровцы» могут записать себе в актив
Фото: Александр КОЦ
- Вот там, по посадке, у них была задействована зона окопов, наблюдательные пункты друг от друга метрах в 200-х, очень плотно тут сидели. Численность на каждом наблюдательном пункте – от пяти до десяти стрелков, - ведет меня боец «Группы Вагнера» по бывшим украинским укреплениям.
Фото: Александр КОЦ
Дорога, ведущая к крупнейшей на территории всей бывшей Украины Углегорской теплоэлектростанции, в шахматном порядке усыпана кучами земли – по такой «змейке» захочешь на скорости прорваться – не выйдет. Тем более под перекрестным огнем. Об этом подразделении ходят легенды. Частная военная компания - ЧВК «Вагнера», как принято называть этих профессиональных военных, уже давно стала российским брендом, который известен по всему миру. Они выполняли задачи и в Сирии, и в Африке. Наравне с российскими войсками и корпусами народной милиции ЛДНР они воют сегодня на Донбассе. Углегорская ТЭС – очередная точка, которую «вагнеровцы» могут записать себе в актив.
Фото: Александр КОЦ
- Если примитивно идти в лоб, то у них (украинских военных. - Ред.) тут все точки были пристреляны. Сразу наваливали и из минометов, и из реактивной артиллерии. Приходилось сначала забирать у них все высоты, выдавливать из посадок, в ночное время ползти со всех направлений в буквальном смысле.
Фото: Александр КОЦ
Мой собеседник имел за плечами службу в спецназе Внутренних Войск, работу в одной из российских силовых структур. Окончил вуз по несвойственной для такого ремесла специальности, чтобы получить офицерскую должность, но так ее и не дождался. Зато реализовал себя в «оркестре», как называют в шутку «вагнеровцев».
Фото: Александр КОЦ
О штурме станции он рассказывает как-то буднично. Мы прошли по следам его группы уже несколько километров, пот льет ручьем, и я представляю, каково это было под огнем, в полной боевой выкладке.
- Вот здесь противник использовал пулеметы «Браунинг», - продолжает «экскурсию» боец. – Очень тяжело было подойти. Эшелонированная оборона была выстроена грамотно.
Фото: Александр КОЦ
На бывших позициях – брошенное оружие, спальные мешки, патроны россыпью, камуфлированная форма, синее поло с гербом полицейского департамента Нью-Йорка…
Парни показывают на телефоне фото убитых в ходе боя врагов. На одном из них – афроамериканец. Никаких документов при нем не было, и бойцы говорят, что для иностранцев – это типичная черта. В отличие от украинцев, которые всегда при бумагах.
Фото: Александр КОЦ
Вот земляные ячейки для гранатометчиков. Вот блиндаж для отдыха. А вот натуральный подземный тоннель – труба, которая вела с этого укрепрайона прямо на станцию. По ней незаметно для наших наблюдателей велась ротация, а также эвакуация раненых.
Штурмовым группам «вагнеровцев» при поддержке артиллерии 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР удалось прорвать сначала первый, затем – второй эшелон обороны. И войти на территорию тепло-электростанции.
Фото: Александр КОЦ
- Повезло, видимость была плохая, заскочили на территорию, а дальше – дело военной техники. Одни подавляют огнем, другие перемещаются. Смотрите сами – секторов опасности для нас, штурмовых групп, просто уйма. Поэтажно велся заградительный огонь, быстрым натиском продавливали оборону в строениях, где-то перли прямо в лоб. В какой-то момент противник дрогнул и предпочел просто отойти.
Фото: Александр КОЦ
Огромные корпуса ТЭС побиты артиллерии. Украинские войска, отойдя, обрушили на станцию тонны снарядов. Однако если снаружи объект производит удручающее впечатление, то внутри кажется не все потеряно. В Советском Союзе, память о котором так старательно вымарывает Киевский режим последние 8 лет, умели строить на все случаи жизни. В том числе – и на случай массированной бомбардировки. В былые годы это - одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций могла обеспечивать энергией не только Донбасс, но и соседние регионы. С началом боевых действий здесь периодически возникали перебои с поставками угля – станция была под контролем Киева, а черное золото – у непризнанных на тот момент народных республик. Сегодня градообразующее предприятие города Светлодарск, утопающего в зелени рядом, не функционирует.
Фото: Александр КОЦ
Украинское командование превратило его не просто в неприступный укрепрайон, но и важный наблюдательный пункт. Через камеры с мощным зумом противник просматривал все вокруг на десятки километров, корректируя огонь артиллерии и удары авиации, замедляя продвижение союзных сил.
Заходим в одно из помещений, где располагался пункт управления – мониторы, на которые выводилась картинка с камер, карты, где пронумерован каждый квадрат, коробка от спутникового интернета Илона Маска «Старлинк».
Фото: Александр КОЦ
На нижних этажах склады забиты продуктами, консервами, водой и сухпайками. Обороняться здесь можно было долго. Тем более, что обороняющихся, как и на «Азовстали» в Мариуполе, было больше, чем наступающих. Наши взяли духом и военной наукой, сыграв на струнах войны вместе с луганским корпусом как один единый оркестр.
Фронт сместился еще немного к западу. Украинские войска цепляются за соседнее село Семигорье, в котором уже идут бои. Союзные силы постепенно подходят к окраинам агломерации Артемовск-Соледар, где и развернется ближайшее масштабное противостояние.
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
Фото: Александр КОЦ
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