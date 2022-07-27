В Ленинградской области в 2022 году откроются 9 новых школ и 12 детских садов

Две новых школы и садик в Мурино откроются к первому сентября. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Ленинградская область активно готовится к началу нового учебного года. В этом году за парты ленинградских школ сядут более 25 тысяч первоклассников – почти на 3,6 тысяч больше, чем в прошлом году. Общее число учеников тоже выросло на 7 тысяч человек – теперь в регионе 190 тысяч учащихся. В 2022 году в области откроются 9 новых школ и 12 детских садов. Готовность двух из них проверил глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район.

Губернатор побывал в двух новых школах одного из самых динамично развивающихся городов области – Мурино. Благодаря близкому соседству с Санкт-Петербургом здесь идет масштабная жилая застройка. Поэтому новые школы и детские сады для местных жителей – архиважный проект.

Новые школы получились красивыми, современными ​ очень комфортными. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

- Две новых школы и садик в Мурино проверили сегодня - везде строители стараются: классы, рекреации, спортзалы, столовые и мастерские должны порадовать ребят, - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В западном Мурино первого сентября распахнет свои двери школа на 1175 мест. В четырехэтажном здании расположились 70 кабинетов, в том числе 24 - для учащихся начальной школы. В здании оборудованы два физкультурных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 540 мест и просторная столовая на 625 посадочных мест. В восточной части Мурино строители сдали школу на 565 мест. В ней есть бассейн, спортивный зал, учебные классы с интерактивными досками. На пришкольной территории разместился стадион с полем для мини-футбола, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола. Обе школы и детский сад построены компаниями-застройщиками в рамках региональной программы «Соцобъекты в обмен на налоги».

- У нас набраны хорошие темпы строительства социальных объектов, не каждый регион вводит столько образовательных учреждений, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. - Поэтому первостепенная задача - сохранить темп и до конца года ввести в эксплуатацию все запланированные объекты. Сегодня на ряде объектов завершается строительство, капитальный и текущий ремонт, реновация, идут поставки оборудования и мебели. Специалисты доложили, что подготовка всех объектов образования завершится до начала нового учебного года.

Образовательные учреждения построены компаниями-застройщиками в рамках региональной программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Кроме новых школ в Ленинградской области активно модернизируются уже существующие учебные заведения. К первому сентября в регионе отремонтируют 14 спортивных залов в школах, еще в 37 образовательных организациях установят современное оборудование. К началу учебного года в области откроются 22 «Точки роста» (федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа»). В Гатчине заработает новый «Кванториум» - технопарк, где дети смогут осваивать перспективные инженерные направления. Он станет уже шестым в регионе. Еще в двух учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые кабинеты и мастерские.