Видео с немигающим Байденом породило теории заговора

Пользователи Интернета предположили, что Байдена пичкают препаратами, которые замедляют физическую активность его организма с целью экономии сил Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, продолжающий соблюдать режим самоизоляции из-за обнаруженного у него COVID-19, выступил с видеообращением.

В нем он озвучил свою позицию по штурму Капитолия и раскритиковал тех, кто поддержал бунт.

17-секундный ролик мгновенно стал вирусным. Но вовсе не из-за слов, произнесенных Байденом, а из-за того, что на протяжении всего этого времени президент США ни разу не моргнул.

Пользователи Интернета предположили, что Байдена пичкают препаратами, которые замедляют физическую активность его организма с целью экономии сил 79-летнего главы государства. Многие предположили, что за Байдена говорит его компьютерный двойник, нарисованный на основе современных технологий дипфейков, позволяющих создать в виртуальной реальности неотличимый от оригинала образ любого человека, включающий его речь, движения, мимику и пр.

Сторонники этой версии приводят еще одно возможное доказательство существования цифрового Байдена: через несколько часов в Твиттере Демократической партии был размещен еще один видеоролик с участием президента США, и в первом Байден не похож на себя самого, запечатленного в тот же день.

Но все же легко заметить, что ролик с немигающим Байденом смонтирован, что хорошо видно на 9-ой секунде просмотра. Несмотря на то, что Книга рекордов Гиннесса не ведет учета рекордов подобного рода, десять и даже чуть более секунд без смыкания век – норма для обычного человека.

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