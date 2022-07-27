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Политика27 июля 2022 18:30

Минобороны: украинский нацбатальон «Кракен» занял харьковскую больницу

По данным разведки всех больных независимо от их состояния здоровья «цинично выгнали из лечебного учреждения»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали

Действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали

Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях:

- «В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В Сумах в здании детской городской клинической больницы (ул. Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы».

- «В Виннице в здании областной психиатрической больницы (ул. Пирогова) неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

- «Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (ул. Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено».

«В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что «подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей

из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 471 862 автомобиля, в том числе за сутки – 3 055».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 36 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 705 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины», подписанной 22 июля 2022 г. Министром обороны Российской Федерации С.Шойгу, министром обороны Турции Х.Акар, генеральным секретарем ООН А.Гутерриш и министром инфраструктуры Украины А.Кубраковым (в зеркальном формате), 26 июля 2022 г. в г. Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра. В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 52 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 500,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 368 акций, в том числе за истекшие сутки девять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 679 тонн гуманитарной помощи».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года (подробности)

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