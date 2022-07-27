Минобороны: украинский нацбатальон «Кракен» занял харьковскую больницу

Действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях:

- «В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В Сумах в здании детской городской клинической больницы (ул. Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы».

- «В Виннице в здании областной психиатрической больницы (ул. Пирогова) неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

- «Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (ул. Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено».

«В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что «подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей

из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 471 862 автомобиля, в том числе за сутки – 3 055».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 36 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 705 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины», подписанной 22 июля 2022 г. Министром обороны Российской Федерации С.Шойгу, министром обороны Турции Х.Акар, генеральным секретарем ООН А.Гутерриш и министром инфраструктуры Украины А.Кубраковым (в зеркальном формате), 26 июля 2022 г. в г. Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра. В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 52 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 500,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 368 акций, в том числе за истекшие сутки девять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 679 тонн гуманитарной помощи».

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