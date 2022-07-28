Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 июля 2022 года: Киев против «бородавочников», в незалежной поставлен новый генпрокурор, в Чехии прячут украинские флаги

В ночь с 27 на 28 июля по Херсонской области ВСУ выпустили 36 ракет Фото: REUTERS

ВСУ продолжают бить по мостам

В ночь с 27 на 28 июля по Херсонской области ВСУ выпустили 36 ракет. Несмотря на ликования в украинских соцсетоях, Антоновский автомост в Херсоне не разрушен. Но он получил повреждения — и нанесли их ракеты американских РСЗО HIMARS. Вот что заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов: «По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось дыр. Пока мост закрыт для движения». Гражданские машины пускают в объезд через Новую Каховку. Ну а Минобороны России решает проблему с движением с помощью понтонов и паромов. На Антоновском мосту идут ремработы. ВСУ пытались атаковать и железнодорожный мост через Днепр. Ну как же — им ведь сам верховый главнокомандующий отдал приказ: все отвоевать до осени! И он впереди — на белом коне...

Новый комплекс авиаразведки покажет все как на ладони

Новый разведкомплекс ВКС России начали применять в небе в зоне СВО. Он создан на базе бомбардировщика Су-34. Комплекс не один. Их применение дает точное определение координат и других параметров целей противника. В том числе позиций ПВО и РЛС. Разведкомплексы оснащены подвесным универсальным контейнером разведки - оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической. Эта аппаратура позволяет передавать информацию о военных объектах противника почти в режиме реального времени. Ну не все же Киеву картинками с американских спутников любоваться.

В Крыму предлагают двигаться до Одессы

Владимир Константинов, спикер парламента Крыма, предложил расширить географию действий спецоперации до города-героя Одессы. Константинов заявил: «География спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков». Это, по данным парламентария, позволит и обеспечить безопасность российских границ, и не допустить закрепления НАТО в Черноморском регионе. Про изменение географических задач СВО ранее заявил глава МИДа Сергей Лавров. Что там в Киеве восклицали про «освобождение Херсона»?

Киев воротит нос от американских штурмовиков?

Юрий Сак, советник министра обороны Украины сообщил, что могучей и современной украинской армии не нужно американское летающее старье. Советник имел ввиду американские штурмовики А-10 Thunderbolt (Warthog). А требуются Киеву современные самолеты — вроде F-16. Представитель украинского МО уверен, что старые штурмовики не помогут закрыть воздушное пространство: «Они стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, у нас нет средств, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие или прорваться через систему ПВО противника». Эти штурмовики сами американцы называют «бородавочником» за внешний вид, и летают они уже 46 лет — чтобы поражать бронетехнику на поле боя. А хлопцы, видишь, сомневаются. Да вы берите, что дают — какая разница, что перепродавать потом.

Новым генпрокурором незалежной станет переговорщик

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового генерального прокурора незалежной. Это депутат от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костин. Проект постановления уже получили руководство парламента и профильного комитета. Затягивать с этим делом не будут. 49-летний уроженец Одессы, профессиональный адвокат Андрей Костин два с половиной года возглавляет комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. Он представлял украинскую делегацию на переговорах политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Как это все регулировалось, всем хорошо известно.

Люди возвращаются в Запорожскую область

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что граждане начали активно возвращаться в освобожденную часть этого региона. Причина - желание получить российские паспорта и принять участие в референдуме. Рогов заявил: «Люди, которые с началом спецоперации, не зная, что будет дальше, уезжали, теперь возвращаются, и довольно быстрыми темпами». По словам чиновника, «есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20%». Показательно, что в освобожденную часть области массово переезжают и жители областного центра – города Запорожье. Он до сих пор остается под контролем киевского режима. Но люди-то чуют, куда дует ветер.

Чехи убирают жовто-блакитные стяги в чуланы

Портал iDNES отмечает, что в ряде чешских городов убирают украинские флаги со зданий местных администраций. Где-то по требованию местного населения, а где-то удачным поводом стал ремонт. Так в администрации города Наход журналистам завяили: «Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг». Вернется ли украинский флаг на ратушу, в самой мэрии пока не знают. Староста города Червены-Костелец сообщил, что использовать госсимволы надо обдуманно: «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. И не видим причин, чтобы возвращать флаги». Убрали жовто-блакитный стяг с ратуши в Колине: «Обратно возвращать флаг мы не планируем». Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице. Как любят риторически вопрошать в незалежной: это зрада чи перемога? А вообще это закономерность.

Что последует за дефолтом «Нафтогаза»

Издание The Wall Street Journal предполагает, что дефолт украинской государственной энергокомпании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Срок выплат истек на прошлой неделе. Американское издание считает: невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков незалежной ухудшит финансовое положение всей страны. А держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Сколь веревочки не виться...

Украинцы пытаются лишить дончан света

В официальном телеграм-канале министерства угля и энергетики республики сообщили: более 4,5 тыс. бытовых абонентов остаются без электроснабжения в ДНР. На территории республики обесточено 57 трансформаторных подстанций, больница, школа, детсад, 4 508 бытовых абонентов. Большая часть пользователей оказалась без электричества в результате боевых действий. В сообщении говорится: «У энергетиков до сих пор нет доступа к ряду поврежденных объектов для их восстановления. Там, где такая возможность имеется, специалисты уже работают». А те, кто бьет по объектам водо- и элетроснабжения на освобожденных территориях, должны понимать — людей, переживших такое, не вернуть под флаги варваров.

ЛНР ведут агитационный огонь по противнику

Народная милиция ЛНР обстреливает позиции ВСУ не только серьезными, но и агитационными снарядами. Бойцы артполка второго корпуса народной милиции ЛНР стреляют по позициям противника агитснарядами из 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». В Минобороны России сообщили: « В каждом снаряде содержатся до 400 листовок с призывами о бессмысленности и преступности выполнения приказов киевских властей, а также инструкция по действиям для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление и сложить оружие». Цвет таких боеприпасов — красный. Как сигнал светофора для тех, кто еще что-то недопонял.

Россияне в ООН требуют оружейного эмбарго для Киева

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что для контроля за поставками оружия на Украину необходимо ввести со стороны ООН эмбарго против незалежной. Для чего надо принять соответствующую резолюцию Совбеза. Впрочем, Полянский признает, что западные страны принятия подобного документа не допустят никогда. Несмотря на это, Москва продолжит поднимать данный вопрос в Совбезе ООН. Труд почти сизифов...

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