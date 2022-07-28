Тинькофф запустил собственный сервис безопасной идентификации в рунете Tinkoff ID

Тинькофф запустил новый сервис онлайн идентификации - Tinkoff ID. Как сообщили в банке, новая технология позволит авторизоваться на сайтах и в приложениях партнеров без ввода логина и пароля. Теперь работа в сети для клиентов банка станет удобнее и безопаснее, больше не нужно будет запоминать код доступа к каждому кабинету, а хакеры не смогут раскрыть ваши пароли.

Более того, отмечается, что пользователи смогут не только максимально безопасно и быстро авторизоваться на любых сервисах, но и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишних документов. Для входа в личный кабинет партнера сервиса достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход по СМС-коду.

Tinkoff ID также призван сократить мошенничество в стране с применением социальной инженерии. По оценкам Тинькофф, внедрение Tinkoff ID на различные сайты и сервисы рунета, снизит объем такого мошенничества на 30%.

«Tinkoff ID — это стержень, вокруг которого выросли продукты экосистемы Тинькофф. У нас внутри экосистемы для людей никогда не было никаких барьеров и дверей - они могли одинаково пользоваться всеми продуктами без лишних авторизаций. Теперь Tinkoff ID станет ключом ко всем дверям за пределами экосистемы — авторизоваться на любом сервисе-партнера можно будет рекордно быстро - за 10 секунд по 1 клику. И главное - максимально безопасно», - рассказывает Анатолий Макешин, Директор платежных систем - Зампред Правления Тинькофф.

В настоящее время среди партнеров сервиса Tinkoff ID уже значатся: S7, Х5 Group, Wildberries, Детский Мир, IVI, Мои документы, Технопарк, СДЭК, ЦУПИС, Philips, ТезТурз, Объединное кредитное бюро, YouDo, Госзнак, Philips, Xiaomi, Связной Трэвел, CloudTips, ПИК, Metro, Cash&Carry, РТС, Ростендер, VK, 220 Вольт, Ведомости, Банки.ру, МЕДСИ, Связной, Ostrovok.ru, Ютека, Tikkurila, Schneider Electric и многие другие.

Более того, теперь Тинькофф открывает экосистему для подключения к ней любых партнеров через свой Tinkoff ID. При этом важно, что экосисема работает не только с бизнесом, но и с госструктурами, что поможет пользователям не только пользоваться ресурсами, но даже оформлять документы в дистанционном формате без дополнительных регистраций. К примеру, клиенты Tinkoff ID могут устроить на работу и подтвердить личность без личной поездки в офис.

«На старте к нам уже подключилось около 100 партнеров - крупнейших сервисов рунета: продавцы, маркетплейсы, госструктуры, развлекательные сервисы и многие другие. Мы хотим быть на каждом этапе жизни с нашими клиентами - и внутри экосистемы, и в любой точке вселенной. Дать им возможность пользоваться услугами в любой точке рунета - так же быстро, в пару кликов, как в нашей экосистеме. Поэтому мы планируем подключить к Тинькофф ID всех крупнейших игроков рынка. Но и не только: масштаб партнеров не принципиален - к нам смогут «пристыковаться» сервисы любой величины - от госведомств до небольших торговых точек», - объясняет Близнюк.

Добавим, что использование системы Тинькофф ID также помогает клиентам обезопасить свои данные. К примеру, система не позволит войти на сайты-дублеры, где мошенники собирают персональные данные пользователей, или не пропустит оплату, если ее предложил не официальный партнер.

«Одна из задач Tinkoff ID — решить проблему с мошенническими сценариями в рунете. По нашим оценкам, использование Tinkoff ID сократит на 30% объемы мошенничества с социальной инженерией. Например, одними из наших партнеров будут крупнейшие сайты объявлений: клиенты смогут смело авторизовываться через Tinkoff ID, платить там же в один клик через Tinkoff Pay и навсегда забыть о мошеннических сценариях на них», - рассказывает Макешин.

В будущем Тинькофф планирует запустить через Тинькофф ID и оффлайн-авторизацию. Это поможет пользователю подтвердить свои действия, просто отсканировав QR-код. К примеру, в режиме оффлайн можно будет подтвердить запись к врачу или получение посылки