Герои спецоперации «Z»: сержант Баханов выполняет рейсы на передовую ночью с выключенными фарами

Старший сержант Иван Аксенов и старший лейтенант Денис Пось

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия – мы сильны и уверены в себе.!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А в бой русский полководец напутствовал так: «Кто испуган, тот побежден наполовину. У страха глаза велики, один за десятерых покажется».

СПАС ОФИЦЕРА И ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Старший сержант Иван Аксенов

«Старший сержант Иван Аксенов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта армии. В ходе попытки уничтожить командный пункт украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи. Понимая, что потеря связи внутри командного пункта и с подчиненными подразделениями лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, Иван в составе экипажа, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению.

Находясь на позиции, Иван Аксенов обнаружил получившего тяжелые ранения офицера, находящегося в зоне ведения огня противником. Рискуя жизнью, Иван вытащил раненого военнослужащего из-под вражеского огня украинских радикалов, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас ему жизнь, после чего продолжил восстанавливать поврежденную связную технику. Благодаря смелости, отваге и профессионализму Ивана Аксенова, поврежденная техника была оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов».

УНИЧТОЖИЛ СРАЗУ ДВЕ «ТОЧКИ-У»

Старший лейтенант Денис Пось

«Старший лейтенант Денис Пось с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении воздушных ударов противника. Позиции батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил подверглись атаке украинских националистов. Желая снизить атакующий потенциал наших войск, противник предпринял попытку поразить объекты БТГр с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У». Оперативно оценив ситуацию, Денис немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей расчёт под командованием старшего лейтенанта Пося уничтожил 2 вражеские оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Умелое распределение старшим лейтенантом Посем сил и средств в сочетании с высоким профессионализмом его подчиненных позволило уничтожить все воздушные объекты противника и не допустить нанесения ударов по позициям российской батальонно-тактической группы».

Сержант Павел Баханов

НА ПЕРЕДОВУЮ БОЕПРИПАСЫ, А ОТТУДА РАНЕНЫХ

Сержант Павел Баханов

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Павел Баханов выполнял задачи по тыловому снабжению батальоно-тактических групп российских Вооруженных Сил. С целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений, неоднократно совершал рейсы в районы расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения очередной задачи, направляясь в район ведения активных боевых действий, Павел продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела, снабжая тыловым обеспечением подразделения на передовой. Прибыв в район расположения и приступив к разгрузке, Павел подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов, которые предприняли попытку перейти в контрнаступление. В результате обстрела получил осколочные ранения. Превозмогая боль, Павел, оказав себе первую помощь, вынес из-под огня националистов раненого российского военнослужащего, эвакуировал его в безопасное место и оказал медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. Всего за время специальной военной операции Павел совершил 17 рейсов, доставив более 95 тонн груза».

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