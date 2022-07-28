Военная спецоперация на Украине 28 июля 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июля 2022 года.

Наращивание поставок вооружения Киеву со стороны Запада может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия используемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он также добавил, что тактико-технические характеристики используемого на Украине западного оружия и техсредств создают угрозы для граждан РФ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник признал неуместность своих оскорбительных высказываний в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет немецкая газета Zeit. Мельник объяснил, что это была эмоциональная реакция на отказ Шольца совершит поездку на Украину.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев показал, как выглядит карта Украины в "пострадавшем от психотропных веществ" мозгу украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост он выложил в своем Телеграм-канале. Так, на одном из изображений представлена "картинка светлого будущего Украины", какой ее, как предполагает российский политик, видит Зеленский.