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27 июля 2022 21:06

Настоящий создатель группы «Ласковый май» умер в нищете

Режиссер Анатолий Демидов: Настоящий создатель группы «Ласковый май» Алексей Мускатин умер, не увидев миллионов, заработанных группой
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Неожиданная смерть Шатунова по-прежнему широко обсуждается

Неожиданная смерть Шатунова по-прежнему широко обсуждается

Фото: Евгения ГУСЕВА

Не утихают разговоры о преждевременном уходе солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова. Его неожиданная смерть по-прежнему широко обсуждается. Вылезают на свет божий все новые секреты и тайны создания группы.

Славу организатора «Ласкового мая» во многом получил Андрей Разин, который в конце жизни Шатунова судился с ним за хиты группы. «Лавры и деньги на протяжении более 30 лет истории "Ласкового мая" получал Андрей Разин. А, между тем, настоящий создатель группы продюсер Алексей Мускатин остался в тени для миллионов фанатов. Именно Мускатин по сути создал и бренд Шатунова, и умер 24 июля 2021 года, не поимев никаких дивидендов от десятков миллионов долларов, заработанных группой. Алексей в конце жизни вынужден был за 10 000 руб. иногда сниматься на НТВ в передаче "ДНК", чтобы прокормить семью», - рассказал kp.ru эстрадный режиссер Анатолий Демидов.

Славу организатора «Ласкового мая» во многом получил Андрей Разин

Славу организатора «Ласкового мая» во многом получил Андрей Разин

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Да, Мускатин был одним из основателей группы «Ласковый май» ,- подтвердил и режиссер-постановщик телеканала «Россия-1» Андрей Пастушный. - Разина он принял на работу в «Ласковый май» сначала администратором, потом , распознав его ловкость в решениях гастрольных вопросов, назначил директором. Алексей разочаровался в проекте, когда из придуманной им концепции детдомовской музыки несчастных сирот все превратилось в машину по прокачиванию больших денег любыми путями. Сам не заработав на проекте (он тогда возглавлял при Фрунзенском райкоме комсомола одну из первых в Москве хозрасчетную концертную организацию), Алексей отошел от дел с Разиным и с удовольствием погрузился в профессиональную работу юмористического цеха - был директором Ефима Шифрина и очень успешно. Там было настоящее творчество - он много придумывал для нового образа артиста: и репертуаром занимался, и музыку привнес в его выступления, так что Шифрин запел. Потом Алексей еще занимался другими группами: " Руки вверх", "Револьверс", "Диамант" и другими. Последний его проект: команда "БАГ"- рокгруппа, музыку для которой писал Сергей Челобанов. Солистка группы Александра - последняя жена Алексея. Ему удалось вывести их на международный уровень в рок-фестивалях. Они работали в одних концертах с популярными западными группами "Скорпионс" и "Дип Перпл"… Знаю, что отношения с Разиным Мускатин поддерживал на протяжении всей жизни, но какое-то непонимание между ними возникло. Он вышел из созданного проекта - группы "Ласковый май". Алексей был не похож на остальных продюсеров - он всегда был честен перед людьми, с которыми работал. Например, никогда ничего не просил ни у кого, кому оказывал услугу с устройством на работу или знакомя с нужным человеком из высокого начальства-считал недостойным просить деньги или встречные услуги, такой был бескорыстный человек.

Настоящий создатель группы «Ласковый май» Алексей Мускатин умер, не увидев миллионов, заработанных группой

Настоящий создатель группы «Ласковый май» Алексей Мускатин умер, не увидев миллионов, заработанных группой

Фото: Соцсети

И все же проворность Андрея Разина нельзя не заметить: над «Ласковым маем» трудились десятки людей, а организаторскую славу сумел «приватизировать» один он.

- Думаю, если бы в России существовал такой курс/предмет, как «шоу-индустрия» или «популярная музыка», Андрей Разин, безусловно, имел бы в нём свою главу или раздел, и его изучали и преподавали бы, как успешного менеджера конца 80-х, – уверен его знакомый продюсер, кинорежиссер, сценарист Сергей Черных. – Этакий с чертинкой, авантюрный, пробивной, успешно решавший вопросы. Хотя, допускаю, что в то время иначе было нельзя. И не имея могущественного покровительства, связей в ЦК, комитетах и министерствах, пробиться с самых низов, быстро и честно было просто невозможно, если только не положить на этот путь всю жизнь, что и делали прочие. Разин хотел успеха сейчас, а не через годы, этим он уникален, хотя приём был подсмотрен у знаменитого и столь же темпераментного, жуликоватого героя Ильфа и Петрова – Остапа Бендера. И в чем-то Разин с Бендером схожи. Даже приём «сын лейтенанта Шмидта» и «племянник Горбачева», словно списан с «Золотого телёнка». Даже его знаменитый полосатый пиджак, в котором Разин выступал в молодости, будто стащен с плеча Бендера, где-то в Саранске... Сегодня уже мало кто помнит, начинал Разин, памятный многим по полосатому пиджаку, не с «Ласкового мая», а с пионеров популярной советской музыки – группы «МИРАЖ»,-ставшей открытием 87-го года и молодёжными героями всех дискотек страны, ещё до «Ласкового мая». В 87-м, когда дискотеки Союза взрывал первый магнитальбом «Миража» - «Звёзды нас ждут», а народ на танцполах подпевал никем не виденным солисткам, Разин решил заработать на том, что предлагал рынок и обстоятельства – есть популярная группа, в телевизоре её нет, народ её хочет, народ не видел ни солистку, ни группу, так почему бы группу не «создать». Так появился проект «Дискотека Мираж», куда в качестве солистки Разин поставил победительницу какого-то московского конкурса красоты. Память не сохранила ни имени, ни фамилии этой девицы. Она была симпатична, ногаста и грудаста и тоже хотела всего и сразу, поэтому согласилась открывать рот под чужую фонограмму, и пританцовывать на сцене, изображая солистку группы «Мираж»., Руководство настоящего «Миража», все узнав, решило не вырывать ноги «засранцу» и не возить в лес, а использовать потенциал шустрого парня себе во благо. Так в группе «Мираж» появился новый концертный директор Андрей Разин, в своём полосатом пиджаке, параллельно выступавший в концертах с небольшой сольной программой, разогревая пипл перед выходом «Миража». Директором у них Разин долго не задержался, разумно полагая, что директорский гонорар хорошо, но зачем делиться с кем-то, если всё можно класть в свой карман. Очевидно, именно так и укреплялась уже живущая идея собственного проекта и множественных гастролей (ставим равенство - денег), что активно практиковал в то время сам «Мираж». Насмотрелся на то, что называлось успех и аншлаговые концерты, а вскорости подобрал (не создал!) уже записавших свой первый магнитоальбом воспитанников детского дома, называвшихся «Ласковый май». Через год с небольшим он использует опыт «Миража», выставляя в качестве солистов детей с сиротской внешностью и грустным романтизмом в глазах. Всё ради денег, которых «Май» по тем временам зарабатывал больше, чем остальные. И в этом мы не вправе одного Разина винить - двойные составы придуманы не им. И после Разина клонированием собственных коллективов занимались многие деятели в РФ. И будут, при случае, заниматься. Ибо денег все хотят… Так что Андрей - сын той системы, может быть более проворный и циничный, лучше работающий локтями, но не более. Отдавая ему должное – для своего времени он был талантливый, неординарный человек.

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