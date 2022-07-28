Вдова Дмитрия Хворостовского закрутила роман со звездой британского телевидения

Флоранс и Дмитрий Хворостовский познакомились в 1999 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 55 лет. Знаменитый баритон скончался в 2017 году в своем доме в Лондоне после изнуряющей борьбы с опухолью головного мозга. После смерти мужа его вдова, швейцарская оперная певица Флоранс Хворостовская посвятила себя воспитанию детей. Сейчас первенцу пары Максиму 19 лет, их дочери Нине – 15. Пережив горе, Флоранс решила двигаться дальше и встретила новую любовь. Как сообщает британская Daily Mail, 52-летняя вдова Хворостовского встречается с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком, звездой телешоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства»).

Папарацци сфотографировали пару во время отдыха на испанском острове Ибица. Джордж и Флоранс шли по улице, держась за руки. Так что никакого сомнения нет – вдова Хворостовского вновь счастлива и влюблена. Ее новый избранник - английский архитектор, телеведущий, лектор и писатель. Его телешоу «Amazing Spaces» вышло на экраны в 2012 году и с тех пор пережило несколько сезонов. В 2015 году Кларк был номинирован на престижную британскую премию BAFTA.

Вдова Хворостовского встречается с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком. Фото: соцсети.

После смерти Хворостовского Флоранс осталась в хороших отношениях с его семьей. Близкие певца знают о новом романе его вдовы. Двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин, предприниматель из Сибири, сообщил Daily Mail, что его родные желают Флоранс счастья и понимают, почему она решила начать жизнь с чистого листа.

О романе Флоранс Хворостовской и Джорджа Кларка стало известно через пять месяцев после того, как телеведущий расстался со своей Кэти Морган Джонс. Они поженились в 2018 гоу и развелись после четыре лет совместной жизни. Это второй брак британца. От первого брака у него есть трое детей.

Флоранс роила Дмитрию двоих детей - сына Максима и дочь Нину. Фото: соцсети.

Флоранс – гражданка Швейцарии, но родилась в Италии. Она свободно говорит по-русски. С Дмитрием Хворостовским Флоранс познакомилась в Женеве во время совместного спектакля в 1999 году. Всемирно известный баритон исполнял роль Дон Жуана, а Флоранс была его партнершей. У пары завязался роман после того, как Дмитрий поцеловал ее во время репетиций.

О болезни артиста стало известно в 2015 году. Хворостовский умер 22 ноября 2017 года от рака, после двух с половиной лет борьбы с глиобластомой – опухолью головного мозга.