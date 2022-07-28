Известный телеведущий отчитал Ивана Урганта как нашкодившего мальчишку

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Владимир Соловьев никогда не лезет за словом в карман. Во время очередного эфира своего авторского шоу он похвалил Филиппа Киркорова и обругал Максима Галкина и Ивана Урганта.

Владимир Соловьев показал кадры, как Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии и встретился с ранеными солдатами. Телеведущий похвалил поп-короля и его патриотичный настрой.

При этом он подчеркнул, что не все знаменитости заслуживают уважения. "Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин - сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс - кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И все. Ездит, чего-то делает", - заметил телеведущий.

Несмотря на то что Ургант продолжает работать в России, слухи о его эмиграции по-прежнему не утихают. Так, например, выяснилось, что шоумен распродает активы. Теперь у него нет ни одного бизнеса в России. Единственный официальный доход семьи - ресторан, соучредителем которого является супруга шоумена Наталья Кикнадзе.