Итальянская мафия борется за подписчиков в соцсетях

Члены группировки стараются размещать видеоотчеты о шикарном отдыхе.

Итальянская мафия, в частности, преступная структура Каморра, отходит от традиционной скрытности и начинает выставлять напоказ шикарный и расточительный образ жизни своих членов. Кроме того, теперь мафиози используют соцсети для распространения угроз неугодным людям.

Мафия помолодела и, соответственно, сменились интересы: теперь молодые преступники с удовольствием ведут свои блоги. Например, у Крещенцо Марино свыше 43 тысяч подписчиков в TikTok, а его видео собрали без малого миллион лайков.

Другие члены группировки стараются не отставать и с удовольствием размещают видеоотчеты о шикарном отдыхе.

«В Каморре работают самые молодые члены итальянской мафии, и они любят TikTok, потому что он такой быстрый и в нем меньше правил, чем на других платформах. Они последовали за мексиканскими наркоторговцами, которые являются активными пользователями TikTok», – поделился профессор современной истории Университета Салерно Марчелло Равведуто.

Он считает, что полиции необходимо активнее отслеживать публикации в социальных сетях, которые размещают люди, подозреваемые в связях с мафией.

Каморра – неаполитанская преступная структура, возникшая в XVII веке. От традиционной итальянской мафии ее отличает разве что иерархия – группировка состоит из целого ряда кланов, во главе каждого из которых находится свой лидер.

По утверждению британских СМИ, на сегодняшний день в Каморре состоят более 50 тысяч человек, разбитые на сотню группировок, контролирующих практически весь наркотрафик в Европе и отличающихся особой кровожадностью.