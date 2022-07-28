Американки мечтают родить от Илона Маска

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодые американки прониклись проблемами падения рождаемости в стране и готовы исправлять ситуацию. Вот только отцом своего будущего ребенка многие хотят видеть не первого встречного, а самого Илона Маска.

При этом женщины чуть не хором утверждают, что их желание стать матерью очередного маленького Маска никак не связано с деньгами.

– Я хочу поддержать его. Я хочу быть для него всем, чем может стать женщина для мужчины. Его интеллект чрезвычайно привлекателен. Мне нравится, насколько он креативен и целеустремлен. Он также милый. Я нахожу его очень горячим, – заявила начинающая рэп-исполнительница Кристель Саут.

Она даже написала песню, из названия которой понятно, чего она хочет от Маска, но приводить текст которой в СМИ невозможно по причине откровенной лексики.

– Если бы вы спросили меня, 31-летнюю незамужнюю, бездетную рекламщицу, хочу ли я иметь ребенка от Илона Маска, я бы ответила «да», – вторит рэперше сотрудница рекламного агентства из Солт-Лейк-Сити, обклеившая фотографиями миллиардера все, что только можно.

– Я бы обязательно встречалась с ним, если бы мне когда-нибудь представилась такая возможность, – заявила 22-летняя Тедди.

Но тут же призналась, что детей иметь пока не хочет, а вот повстречаться с миллиардером – это, пожалуйста. И тоже, конечно, не ради денег.

Впрочем, похоже, что сам Маск в деле исправления демографической ситуации в стране не нуждается в помощи сохнущих по нему американок – после того, как получила распространение информация о родившихся у него близнецах, нетрудно подсчитать, что миллиардер стал отцом уже в десятый раз.