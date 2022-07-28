В Вашингтоне заявили о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга объявила, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять участие в избирательной гонке 2024 года.

Согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.

В ходе брифинга журналисты попросили Жан-Пьер прокомментировать тот факт, что на данный момент лишь 25% представителей Демократической партии проголосовали бы за Байдена, а до предстоящих выборов нынешний глава державы может утратить и эту поддержку.

– Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент подчеркивал, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано, – отмахнулась от вопроса Карин Жан-Пьер.

И она по своему права – к концу президентских полномочий Байдену исполнится 82 года, и как будет себя чувствовать нынешний президент, никому не известно.

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