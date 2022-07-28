Президент США одобрил план обмена Виктора Бута на Грайнер и Уилана

Байден лично одобрил план представителей администрации Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джо Байден лично одобрил план представителей администрации, касающийся обмена россиянина Виктора Бута, похищенного американцами, осужденного и отбывающего наказание в американской тюрьме, на двух граждан США - баскетболистку Бриттни Грайнер и полицейского Пола Уилана, находящихся в российских пенитенциарных заведениях.

– Поддержка Байденом обмена отвергает возражения министерства юстиции, которое в целом выступает против обмена заключенными, – говорится в сообщении телеканала CNN.

По утверждению издания, американская сторона уже направила соответствующее предложение в Кремль и надеется на успех предприятия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении провести переговоры по поводу обмена с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Российский предприниматель Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по обвинению в незаконной продаже оружия и поддержке терроризма. В 2011 году жюри присяжных вынесло ему обвинительный приговор, а Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил его к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут вину не признал, а уголовное дело против себя назвал сфабрикованным и политически ориентированным.

Пол Уилан, гражданин Канады, США, Великобритании и Ирландии, бывший американский морской пехотинец и полицейский был задержан в России в 2018 году и получил 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Бриттни Грайнер, профессиональная американская баскетболистка, была задержана в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В ее вещах обнаружились электронные сигареты с наркотической жидкостью (производной каннабиса). Обвиняется в хранении и контрабанде запрещенных веществ. Вину признала полностью, согласно российским законам может получить до 10 лет лишения свободы.