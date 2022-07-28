Украина предложила Европе гарантировать европейскую энергобезопасность

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Щедрость украинцев зашкаливает. По шкале из десяти она вышла уровень 15, не меньше. Министр энергетики Незалежной Герман Галущенко выразил готовность заместить Европе дефицит газа, поставляемого из России. Оценив экспортный потенциал Украины в энергетике, который составляет, по его словам, более 1,5 ГВт, он предложил направить эти излишки в Евросоюз, что, как считает министр, позволит европейским странам 5-6 млрд. кубометров газа из России. Но только этим его щедрость не была исчерпана. Министр также выдвинул не менее щедрое предложение – использовать европейцам украинские ПХГ (подземные хранилища газа) для размещения там стратегических резервов газа странам Евросоюза.

И он не один такой щедрый. Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский сделал аналогичное, пусть и не такое конкретное предложение европейским союзникам. Он продекларировал намерение Киева стать гарантом энергетической безопасности стран Евросоюза, рассказав, что Украина "готовится к увеличению экспорта электричества потребителям в ЕС", потому что на фоне российской военной спецоперации Киев сумел "в рекордный срок обеспечить присоединение украинской энергосети к энергосистеме все Европы". И теперь Украину совершенно точно можно "сделать одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря внутреннему производству электричества".

В каком мире живут эти люди, за все время существования Незалежной выяснить так и не удалось, но их поразительная тупость достойна войти в мировой фонд легенд и мифов. Господин украинский министр, по всей видимости немного не в курсе, что главная проблема в европейской энергетике сейчас – это дефицит не мощностей для хранения, а непосредственно самого газа. В Евросоюзе газовые хранилища и так стоят полупустые в период активной подготовки к отопительному сезону, и европейцам надо свои хранилища чем-то заполнять, а не искать их по сусекам у соседей. К тому же, использовать их в той стране, которая зарекомендовала себя не лучшим образом, периодически воруя чужой газ. Если украинский министр энергетики решил таким способом "нахлобучить" и попытаться немного газа добыть таким нехитрым способом для "сэбе", то попытка не зачтена – хитрость слишком примитивная, а европейцы все-таки не дураки, хотя последние годы и занимаются "стрельбой по собственным ногам".

Не менее интересна и ситуация с предложением заместить российский газ украинским электричеством. Украина сама все последние годы закупала электроэнергию у России и Белоруссию, чтобы ликвидировать дефицит своих мощностей и не допустить веерных отключений в своей стране. Был перерыв на 4 года, вызванный политическими причинами, но, начиная с 2019-го, закупки электричества у Москвы и Минска стали постоянной практикой. В условиях дефицита газа для собственных нужд, отсутствия денег в государственной казне и дефолта "Нафтогаза" каждый киловатт на вес золота, и разбрасывать производственными мощностями крайне нерационально.

Да, безусловно, после развала украинской промышленности количество потребителей электроэнергии сильно сократилось. И самой Украине сейчас уже не требуется столько электроэнергии, сколько она потребляла в прошлом и позапрошлом годах. Но ведь и мощностей для генерации электроэнергии в Незалежной осталось, если не с гулькин нос, то только на кошкины слезы.

Киев потерял контроль над крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, и сейчас она готовится к "отрубанию" от украинской сети и подключению к российской. На днях Киев потерял крупнейшую на Украине тепловую электростанцию – Углегорскую. А там скоро и ДнепроГЭС в очередь встанет на выход из Украины.

Так что там с экспортным потенциалом Украины? А ровным счетом ничего. Единственным экспортный потенциал, который Украина сейчас реализует – это поставки в Европу проституток. Настолько качественный товар, что в Норвегии местные даже стали косить под украинок.

Впрочем, к безопасности Европы это не имеет никакого отношения, ни к энергетической, ни к какой-либо другой. Скорее, наоборот, это можно считать повышенном риском для европейской безопасности, в части болезней и "бактериологического оружия массового поражения".

Но об этом Зеленский и его министры предпочитают помалкивать.