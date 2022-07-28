Вячеслав Володин: В планах Госдумы — публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 июля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл в своём телеграм-канале опрос: «Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?». Пост стал одним из самых популярных и обсуждаемых в политическом сегменте этой соцсети, набрав 3,6 млн просмотров, и 70% респондентов поддержали данную инициативу.

И вот сейчас Володин рассказал журналистам крупнейших СМИ, включая и KP.RU, о дальнейших подвижках по этому вопросу:

— В планах Госдумы — организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, — сообщил спикер.

Законопроектов, действительно, несколько — поэтому необходим тщательный анализ каждого.

«Один законопроект на эту тему уже внесён депутатами Останиной, Алимовой, Лантратовой, Бурляевым, Журавлевым и Корниенко. Готовятся и другие инициативы: знаю, что Председатель Комитета по информационной политике Александр Евсеевич Хинштейн подготовил законопроекты, которые сейчас проходят согласование в Правительстве», — отметил Володин.

По словам Председателя, в планах — организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение.

— Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за её распространение, будут приняты, — подвёл итог Володин.