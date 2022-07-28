Военная комендатура Донбасса налаживает на освобожденных территориях Украины мирную жизнь

Следом за войсками на освобожденных от националистов территории Украины приходят военнослужащих 2 армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики. В зоне проведения специальной военной операции они оборудуют блокпосты, ведут досмотр транспорта, обеспечивают безопасность.

Минобороны России знакомит читателей "КП" с военным комендантом города Попасная ЛНР капитаном Михаилом Повельчуком, который во время боёв за город Попасная вместе с комендантскими подразделениями 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР под обстрелом артиллерии ВСУ обеспечил эвакуацию мирного населения из прилегающих населенных пунктов. Благодаря смелости, отваге и профессионализму капитана Михаила Повельчука из опасных районов было вывезено более 500 жителей ЛНР.

Командир роты батальона охраны комендантского полка 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР старший лейтенант Александр Лигостаев также неоднократно под огнем противника во время обстрелов подразделениями ВСУ участвовал в операциях по эвакуации мирного населения. Сегодня сотрудники военной комендатуры активно участвуют в налаживании мирной жизни, обеспечивает доставку гуманитарной помощи, топлива для генераторов, подвоз питьевой воды.

Но временами сотрудникам военной комендатуры приходится браться за оружие. С диверсантами и беспилотниками успешно борется командир взвода зенитной артиллерийской батареи 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР лейтенант Михаил Николаев.

«Выполняя боевые задачи, расчеты батареи под командованием Михаила Николаева уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Зенитчики обеспечили безопасность прохождения не менее 20 автомобильных колонн, которые перевозили беженцев из населенных пунктов ЛНР, находящихся под огнем артиллерии ВСУ. Профессионализм Михаила Николаева и его подчиненных позволил уничтожить все воздушные цели противника и не допустить нанесение ударов по позициям Вооруженных Сил России и народной милиции ЛНР», - отмечают в Минобороны России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийских подразделений 1 армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции.

«В ходе специальной военной операции расчетами беспилотных летательных аппаратов 1 армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики были вскрыты замаскированные в лесном массиве позиции ВСУ. Координаты ротного опорного пункта были переданы артиллеристам. После уточнения координат цели по укрепрайонам был нанесен удар батареи реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град»», - комментируют в Минобороны России.

Отработав огневую задачу, расчеты сменили огневую позицию и уже ночью нанесли массированный удар по выявленной бронетехнике противника.

Контроль точности поражения позиций ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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