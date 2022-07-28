Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вводит новую систему оценки работы муниципалитетов

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Удовлетворённость северян, исполнение нацпроектов и плана «На Севере – жить!» – ключевые показатели новой системы оценки эффективности работы муниципальных органов власти, которая будет введена в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса. Система была представлена сегодня в ходе расширенного заседания правительства Мурманской области, которое состоялось в Оленегорске под руководством главы региона.

«Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления – один стратегических вопросов этого заседания. Оцениваются 5 блоков: экономический, инфраструктурный, социальный, политический и административный. Главные критерии – удовлетворенность людей, качество и скорость выполнения задач в рамках национальных проектов, эффективность выполнения плана «На Севере – жить.2030». По этим трем ключевым направлениям оценим муниципальные команды с соответствующими мерами либо административного воздействия, либо поощрения, чтобы они могли реализовывать на своей территории проекты сверх выполненных планов», – пояснил Андрей Чибис и напомнил, что в 2019 и 2022 годах за включение мероприятий в план «На Севере – жить.2030» проголосовали более 50 тысяч северян. Детально о предлагаемой системе оценки рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Губернатор подчеркнул, что в каждом муниципалитете видны позитивные перемены – об этом, в том числе, сообщают и сами северяне. Так, обратную связь Андрей Чибис получил в ходе выезда в Печенгский округ накануне, и посетив предприятия Оленегорска сегодня.

«Все видят активное инвестирование и соответствующие работы по улучшению качества жизни в населенных пунктах. Мы выделяем беспрецедентный объем финансовой поддержки. Принципиально важно чтобы эти деньги использовались эффективно, чтобы проекты, определяемые нами совместно с северянами, исполнялись быстро и качественно», – обратился глава региона к коллегам.

Как сообщил Андрей Чибис, только в Оленегорск за последние годы регион вложил 4,2 млрд рублей, включая дотации на сбалансированность бюджета и реализацию региональных проектов.

Среди реализуемых: капремонты «Дома физкультуры», музыкальной школы, создание модельной библиотеки, благоустройство 4 скверов, 4 пространств в школах по программе «Arctic schools», ремонт свыше 15 участков дорог, закупка медоборудования включая цифровой маммограф, аппарат МРТ в Оленегорскую ЦРБ, капремонт которой начинается в этом году, создание молодёжного пространства «Сопки», объекты в рамках реновации ЗАТО и многое другое.

«В рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить.2030» и ваших новых инициатив мы будем продолжать по возможности увеличивать инвестиции в муниципалитеты», – обратился губернатор к коллегам.

Также в рамках заседания говорили о проектах инициативного бюджетирования в регионе. Это еще одна мера поддержки, позволяющая максимально вовлечь жителей муниципалитетов. Губернатор отметил, что с 2020 года в рамках инициативного бюджетирования в регионе реализовано 117 проектов. Из них 39 – благоустройство территорий. В этом году реализуют еще 54 проекта.

Кроме того, губернатор отметил, что главное – активное вовлечение жителей региона в обсуждение реализуемых проектов. «Все, что мы делаем, направлено на повышение качества жизни людей. Важно, чтобы северяне помогали нам определить то, что им действительно необходимо», – резюмировал Андрей Чибис.