Росгвардейцы эвакуировали из Харьковской области участника Сталинградской битвы

Фото: Росгвардия

Росгвардия взяла под опеку 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Айказа Аракеловича Овсепяна. Сегодня он уже воссоединился с родными в России. Но еще несколько дней назад он жил под артобстрелом Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

«О ветеране росгвардейцы узнали от местных жителей при проведении мероприятий по охране общественного порядка. Участник битвы за Кавказ и Сталинград, кавалер ордена Отечественной войны 1 степени и Трудового Красного Знамени, медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта» проживал в одном из многоквартирных домов вместе со своей пожилой дочерью Ольгой. Супруга умерла от ковида в разгар пандемии. Военнослужащие навестили ветерана, привезли продукты питания и выяснили, какая помощь требуется по хозяйству, а в дальнейшем взяли его под свою опеку», - рассказали в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

На примере Овсепяна, которому пять месяцев не приходила пенсия, которую раньше он получал на почте, можно понять, в какой ситуации оказались многие пожилые люди на Украине. Фронтовику с дочерью сначала помогали местные жители, а потом российские военнослужащие. Они регулярно собирали для этой семьи продукты и медикаменты.

Фото: Росгвардия

«При артобстрелах с позиций ВСУ, которые, как правило, начинались ночью либо ранним утром, фронтовик с трудом спускался в подвал, где вместе с соседями часами сидел без света. Однажды осколок разорвавшегося недалеко от дома снаряда прилетел ему в окно. Внутренняя часть стеклопакета выдержала удар и осколок так и остался лежать между стеклами», - рассказали в Россгвардии.

Фото: Росгвардия

Характер закаленный в боях за Россию во время Великой Отечественной войны, помог выдержать ветерану и эти испытания.

- За годы войны пережил не одну бомбежку. Дважды был ранен, но каждый раз возвращался на фронт и продолжал бить врага, - вспоминает Айказ Аракелович.

Фронтовик рассказал росгвардейцам о своем боевом пути: «4 июля 1941 года принесли повестку и отправили в школу младших авиационных специалистов. Уже весной 1942 года из-за тяжелого положения на фронте и особенно на Сталинградском направлении зачислили в пехотный батальон 43-й отдельной стрелковой бригады в поселке Пута под Баку. До фронта добирались почти два месяца. Враг обстреливал поезда, поэтому зачастую приходилось идти пешком. Батальон, в котором служил, получил задачу оборонять станицу Ищерскую (Чеченская Республика), где фашисты рвались к нефтепромыслам. В бою под хутором Капустино ранило – пуля попала в челюсть, выбила зубы. По-пластунски добрался до медсанбата, откуда санитарным поездом отправили в госпиталь в Ереван. Там провел полтора месяца. Потом полгода была учебка в 124-м стрелковом полку в Грузии, и уже оттуда в начале июля 1943 года направили под Сталинград. Там при очередном вражеском артобстреле получил контузию и снова оказался в госпитале».

Фото: Росгвардия

Уже после госпиталя Айказ Аракелович окончил курсы связистов и попал во вновь сформированный 952-й отдельный батальон связи. Воевал на 1-м Украинском фронте, затем батальон перебросили в Румынию.

«При штурме города Турда под непрерывным минометным огнем устранил семь повреждений на линии связи, за что был награжден медалью «За отвагу». После было освобождение Венгрии, Чехословакии и Австрии. Победу встретил в австрийском городе Глайсдорф», - рассказывает фронтовик и показывает бойцам Росгвардии военную карту Венгерской народной республики 1918 года, которую обнаружил в одном из захваченных вражеских штабов.

На ней красным карандашом Овсепян провел боевой путь его подразделения.

Айказ Аракелович также рассказал военнослужащим о своем старшем брате, защищавшем Севастополь в составе Черноморского флота: «Отбивая атаки фашистов, ходил против врага в рукопашную. После того, как немцам все же удалось взять город, краснофлотец с другими защитниками Севастополя ночью добрался до партизанского отряда в Крымских горах. Погиб в мае 1943 года».

«Из разговора с ветераном узнали, что в России живет его сын Станислав. Долгое время они не виделись, так как сын не мог приехать к отцу из-за введенных Украиной ограничений. Из-за перебоев со связью родственники не общались уже несколько месяцев. Передали информацию о сыне в вышестоящий штаб, и его удалось быстро найти. Уже через несколько дней семья воссоединилась – долгожданная встреча родных состоялась на границе с Россией, куда фронтовика с дочерью доставили на бронированном автомобиле под прикрытием», - сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы оформили фронтовику и его дочери все необходимые документы. В Белгороде Айказ Аракелович Овсепян смог обнять сына. Семья ветерана будет находиться под опекой регионального управления Росгвардии.

СПРАВКА «КП»

Айказ Аракелович Овсепян родился 5 декабря 1923 года в горном селе Севкар Армянской ССР. Был младшим из пятерых детей в семье. Отец устроился работать на нефтепромысел в Баку и перевез туда семью. После окончания техникума летом 1941 года, юноша хотел пойти по стопам отца и стать нефтяником, но война разрушила его планы, и вместо учебы он ушел на фронт. Участвовал в боях за Кавказ, Сталинградской битве. После второго ранения был направлен в 952-й отдельный батальон связи, в составе которого освобождал Румынию, Венгрию и Австрию, где и встретил победу в мае 1945 года.

После войны вернулся в Баку и окончил университет. Стал работать учителем биологи и химии в городской школе № 154 им. Зои Космодемьянской, которую сам закончил до войны. В ней он проработал 34 года.

В конце 80-х прошлого века, когда на Кавказе стали вспыхивать межнациональные конфликты, вместе с супругой переехал поближе к родителям жены в н.п. Андреевку Украинской ССР, а затем в соседний город, откуда из-за артобстрелов ВСУ его эвакуировали росгвардейцы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги в освобожденных населенных пунктах Харьковской области

«Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов ВСУ», - комментируют в Минобороны России.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. Поврежденные или неисправные боеприпасы и мины уничтожаются на месте накладным зарядом.

По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковника Михаила Мизинцева отряды разминирования Вооруженных Сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 5 716,77 га территории (за сутки – 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 144 976 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 5 963.

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