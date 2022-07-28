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Мы привыкли думать, что летом можно ягоды и фрукты есть без ограничений — ведь в них столько пользы! И пользы в них и впрямь много. Но мы как-то забываем, что все хорошо в меру. И очень удивляемся, когда встав на весы после месяцев вкусной диеты на ягодах и фруктах, видим лишь плюс, а не желанный минус.

- Люди о-го-го как толстеют на ягодках, - пишет к.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова в книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда». - Сами по себе они, может, и некалорийные. Но мы же едим их без учета и в любое время года. Большинство людей не воспринимают яблоки, арбузы и прочие ягоды-фрукты как пищу. Для них это почти что вода, только «с витаминчиками». А между тем на такой вот «воде» можно набрать прилично калорий (см. таблицу). Кроме того, во фруктах, простите за тавтологию, полно фруктозы. Ее переизбыток, особенно натощак, приведет к жировому перерождению печени. Кроме того, фруктоза вызывает невосприимчивость к гормону жировой ткани лептину, который отвечает за насыщение. Это в свою очередь ведет к постоянному повышению аппетита.

БАНАНЫ МОГУТ НАВРЕДИТЬ ПРИ ВАРИКОЗЕ

- Ученые давно разделили вещества в овощах и фруктах на полезные и вредные, - рассказывает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Биофлавоноиды или биофлавоны нужны нам для нормальной работы организма: они укрепляют стенки сосудов, увеличивая их эластичность, стабилизируют артериальное давление, участвуют в обмене веществ и других важных процессах. Например, все знают, что в бананах содержится полезный для сердца калий, поэтому их рекомендуют гипертоникам. При этом забывают упомянуть, что излишняя любовь к этим фруктам увеличивает вязкость крови, и у гипертоников со стажем может спровоцировать тромбофлебит, если уже есть предрасположенность. Не рекомендуют их и при варикозе и после перенесенных инсультов. Как и наполненные витамином С шиповник, черная и красная смородина — они провоцируют повышенную свертываемость крови и способствуют образованию тромбов у пожилых людей, если есть их слишком много. Проще говоря, с фруктами и ягодами все, как всегда, хорошо в меру: биофлавоноиды поддерживают нашу сердечно-сосудистую систему в умеренных количествах, а при переизбытке могут навредить.

Да что уж говорить - даже привычный апельсин далеко не всегда полезен: противопоказан он заболеваниях желудка и кишечника, особенно в период обострений, а также при хронических заболеваниях поджелудочной железы. А есть цитрусовые лучше не раньше, чем через полчаса после еды – только при таком условии вам не грозит несварение.

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КАКОЙ ФРУКТ ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ САМЫЙ «ВРЕДНЫЙ»

Вредный — это мы условно, потому что мы же помним про большое количество витаминов и полезных веществ? Но есть чемпионы по содержанию фруктозы:

- Очевидно, что это самые сладкие фрукты: бананы, виноград, персики и хурма, - поясняет Людмила Денисенко. - А самый «вредный», с точки зрения диетического питания, фрукт – виноград. Кроме того, он вызывает повышенное газообразование, из-за содержания большого количества органических кислот провоцирует разрушение эмали зубов. Но помимо этого, в винограде много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами (одной из причин раковых опухолей). Так что совсем отказываться от них не надо — просто не ешьте килограммами. То же самое касается любимых персиков и абрикосов.

КАК ЕСТЬ ФРУКТЫ ПРАВИЛЬНО?

Помните — Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день съедать не меньше 500 граммов фруктов и овощей. И желательно все же больше овощей — в них больше минералов и клетчатки. Итак, как же правильно есть фрукты:

1. Употреблять в пищу их считанное количество.

- Допустим, 200–300 г в день, - предлагает Зухра Павлова. - Два яблока в день – хорошо. Три – возможно, уже перебор.

Если 100 граммов черешни — хорошо и полезно, то килограмм — уже удар по талии (см. таблицу).

2. Есть их только после основного приема пищи, в качестве десерта. Но не до основного приема пищи.

- Есть такая присказка: «Хочешь есть – съешь яблоко. Не хочешь яблоко – не хочешь есть», - рассказывает Зухра Павлова. - Если бы не одна важная деталь: яблоки, как и любые другие фрукты, нужно употреблять только в качестве десерта. То есть после приема пищи. В этом есть и стоматологическая «правда» – твердые фрукты помогают очищать зубы.

- Здоровым людям без особых проблем с желудочно-кишечным трактом, ягоды и фрукты лучше всего есть спустя примерно час после приема основной пищи, - считает Людмила Денисенко (https://www.abcslim.ru/articles/413/kak-pravilno-est-frukty/). - К этому времени вся съеденная за обедом или ужином пища уже отправится в тонкий кишечник, и желудок будет готов принять десерт. Ведь уровень кислотности в нем еще будет оставаться достаточно высоким, что улучшит переработку ягод и фруктов.

3. Не есть ягоды и фрукты вечером.

В них много клетчатки, которой для переваривания нужно много воды и энергии. Не надо надрывать организм во время сна. Кроме того, ягоды и фрукты могут вызвать неприятные ощущения в животе, которые помешают нормально выспаться.

4. Не надо давить сок из фруктов.

- Натуральный сок вещь очень коварная: вы примете двойной удар фруктозы и совсем не получите важной клетчатки, - предупреждает Зухра Павлова. - Употребление соков ведет к многим болезням, особенно к мучительной «болезни королей» – подагре.

ЧЕМ ЕЩЕ ГРОЗИТ НЕУМЕРЕННАЯ ЛЮБОВЬ К ФРУКТАМ И ЯГОДАМ

Если же вы не удержались и съели в один присест целый килограмм черешни ил половину арбуза, организм может расценить это как вредное излишество. И отреагирует:

аллергией (может появиться сыпь, зуд);

расстройством пищеварения (вздутие, метеоризм, послабление стула, боли в животе);

обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (напомнит о себе гастрит, панкреатит, дуоденит);

обострением почечных проблем (многие фрукты и ягоды обладают сильным мочегонным эффектом).

ВОПРОС РЕБРОМ

Фрукты не годятся для перекуса?

- Перекус из яблока (да и вообще из любого фрукта) неважнецкий, даже местами вредный, хотя безусловно все диетологи и другие врачи уважают яблоки за то, что в них много витаминов и ни капли жира, - комментирует Зухра Павлова. - Но все же в них нет белка. А это самый важный нутриент нашего рациона. Поэтому идеальный перекус обязательно должен его содержать. Потому что из белка могут синтезироваться и жиры, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна). Так что в перерыве между работой можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко. Если мы едим только фрукты, то сильно стимулируем центр голода, и в следующий прием пищи человек может съесть больше, чем планировал. Но это не значит, что надо грызть яблоки для аппетита. Помните: фрукты меняют кислотность в ротовой полости, а это важный этап нашего пищеварения. Поэтому трапезу лучше начинать с щелочных продуктов, например с овощей. А вот уже заканчивать фруктами.

ПОСМОТРИ И УЖАСНИСЬ: СКОЛЬКО КАЛОРИЙ В КИЛОГРАММЕ

Это не означает, что мы призываем вас отказаться от фруктов и ягод — нет и нет! Просто помните: в килограмме абрикосов — почти пятая часть суточной нормы калорий (женщинам не рекомендуется превышать норму в 2500 кал в день, а в килограмме абрикосов 400 ккал). Так что либо если любите фрукты и ягоды, просто уменьшите количество другой еды, особенно сладкой. И наслаждайтесь вкусным летом!

Фрукты-ягоды

Калории (100 грамм/1 кг)

Абрикосы 41/410

Ананас 49/490

Апельсин 40/400

Арбуз 38/380

Бананы 89/890

Брусника 43/430

Виноград 65/650

Вишня 52/520

Голубика 35/350

Гранат 52/520

Грейпфрут 35/350

Груша 42/420

Дыня 38/380

Ежевика 31/310

Земляника садовая 34/340

Инжир 49/490

Киви 51/510

Клюква 26/260

Крыжовник 43/430

Лимон 33/330

Манго 67/670

Малина 42/420

Мандарин 40/400

Морошка 28/280

Облепиха 52/520

Папайя 48/480

Персики 43/430

Рябина черноплодная 52/520

Слива садовая 43/430

Смородина белая 38/380

Смородина красная 39/390

Смородина черная 38/380

Финики 271/2710

Хурма 53/530

Черешня 50/500

Черника 44/440

Шелковица 50/500

Шиповник свежий 51/510

Яблоки 37/370