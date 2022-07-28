Ереван смотрит за океан

Председатель Национального собрания Ален Симонян провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

США раздраконили Украину, и пока весь мир смотрит на Киев и происходящее на востоке этой страны, потихоньку обделывают свои делишки в других регионах мира. В частности, у Вашингтона не угасает интерес к Закавказью, а из трех постсоветских республик особое внимание уделяется Армении.

ВИШЕНКА НА НЕВКУСНОМ ТОРТЕ ИЗ США

Давно уже притчей во языцех стало утверждение, что в Ереване находится якобы самое большое посольство США в мире. На самом деле это не со всем так, но главное не площадь этого представительства, а его кипучая жизнь, которая не затихает ни днем, ни ночью. За последние полгода взаимные визиты американских и армянских политиков участились настолько, что впору говорить уже о регулярных контактах. Председатель Национального собрания Ален Симонян провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси (третьим человеком в иерархии власти этой страны), которая стала сейчас раздражителем для Китая и не перестает быть самой активной русофобкой на Капитолийском холме. А в Ереван прилетел глава ЦРУ Уильям Бернс. Что примечательно, сразу после прилета Бернса министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян принял пока еще действующего посла США в Ереване Линн Трейси. Кроме того, глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в заседании "Атлантического совета", который, вообще, не нуждается ни в каких пояснениях.

В конце июня активизировалась и такая одиозная структура, как USAID. Вице-премьер Армении Мгер Григорян и глава делегации USAID Джон Аллело заключили соглашение сроком на 5 лет, по которому Еревану выделили грант в размере 120 млн долларов. Кроме этого, США выделили 585 тысяч долларов на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии. По программе отобранная молодежь из этих стран будет отправлена в США, где и станет проходить обучение в качестве "будущих дилеров", пардон, "лидеров" общественных движений по достижению "социальных изменений мирным путём", конечно, "на благо развития общества". Мало того, что их станут учить "разрешению конфликтов", так еще и делать это "при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя". В переводе на русский язык, готовить тех самых заводил, которые поведут толпу под дубинки ОМОНа, выстрелы, водометы и газ. Иначе у этих лидеров не получается. Кстати, курировать эту программу будет американское посольство в Баку.

Ну и вишенка на торте: 4-го июля в Ереване премьер-министр Армении Пашинян встретился с главой широко известного в узких кругах Национального Фонда Поддержки Демократии (NED) Деймоном Уилсоном. Очень большим специалистом в области "цветных революций". Не меньшим, чем новый посол США в Армении, которым станет Кристина Квин, трудившаяся все последние годы главой диппредставительства Вашингтона в Киеве, временным поверенным в делах США на Украине. И этот карьерный путь тоже о многом говорит в плане перспектив, предлагаемых США Армении.

Налицо явная тенденция попыток правящих кругов Армении заручиться поддержкой США. В стране, которая является стратегическим партнером России в регионе, ближайшим союзником Москвы и, на минуточку, членом ОДКБ. Более того, в стране, население которой относится к России и к нашим гражданам с нескрываемой симпатией.

А ЭТО ВАШИНГТОН В АРМЕНИИ ЗАМЕНИТ?

Возникает закономерный вопрос, что на что готов Ереван в своих попытках подстроиться под Вашингтон и отдалиться от Москвы.

Россия является крупнейшим торговым партнером Армении, в прошлом году товарооборот составил 2,6 млрд. долларов. А общий объем инвестиций России в Армению по итогам 2020-го превысил 2,2 млрд. долларов. Вашингтон готов заместить Москву в этой области? Явно, что вряд ли.

За российский счет происходит сейчас модернизация инфраструктуры железных дорог Армении, развитие сети внутри страны и сотрудничества с сопредельными государствами. Концессионное управление железными дорогами республики осуществляет "Южно-Кавказская железная дорога", чьи инвестиции составили 572 млн долларов.

Более 40% всей электроэнергии Армении дает Армянская АЭС, которую обслуживают свыше 10 российских компаний. Москва же предоставила и кредит на модернизацию станции, а в прошлом месяце достигнута договоренность о строительстве нового блока АЭС.

Россия полностью финансирует в Армении около десяти программ ООН в республике на общую сумму свыше 70 млн долларов. Это, не считая той помощи, что Москва выделила безвозмездно для переселенцев из Арцаха.

Крупнейшими налогоплательщиками и работодателями в Армении являются компании со стопроцентным или частичным российским капиталом. Таковых там более 40. А, к примеру, ЗАО "ВТБ-Армения" за последние 8 лет инвестировало в развитие горнодобывающей промышленности страны 600 с лишним миллионов долларов.

20 проектов в Армении на общую сумму 419,6 млн долларов США финансирует Евразийский банк развития. При этом, участие самой Армении в банке не превышает ста тысяч все тех же долларов.

Не меньше роль России в поставке в Армению вооружений и военной техники. И тут можно вести речь не только о двух льготных государственных кредитах на 300 миллионов долларов на закупку вооружений, но и о, например, производстве в Армении автоматов АК-103, о поставках бронетехники с российских складов по льготным ценам и т.д.

Трудно переоценить и сотрудничество в области образования. Если США готовят десятки лидеров протестов, то Россия обучает специалистов и профессионалов, которые трудятся после обучения на благо своей страны. Несколько сотен бюджетных мест в вузах Росси ежегодно выделяются для молодежи из Армении.

Нельзя не вспомнить и то, как во время недавней пандемии коронавируса Москва не только поставила Минобороны Армении 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" и, более того, при участии российских специалистов в Армении начали производить вакцину "Спутник Лайт".

И даже сейчас, когда Россия находится под совершенно алогичными и предвзятыми санкциями, Москва делает все, чтобы под них никаким образом не попал Ереван.

И вот это все нынешние власти Армении хотят поменять на "обещания" Вашингтона ввести республику в "цивилизованный мир", свободы, западных ценностей. Надо быть самыми неумными людьми, чтобы не видеть, чем эти обещания "сладкой жизни", на которые повелись в Грузии и на Украине, обернулись для этих стран.

Грешно забывать, что кто пытается усидеть на двух стульях, обычно проваливается между ними и остается ни с чем. Еще и стулья ломает.