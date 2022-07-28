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В мире28 июля 2022 8:30

Ереван смотрит за океан

В высших эшелонах власти республики определенные политические силы стали явно симпатизировать США, но не хотят посчитать, чем может закончиться такой дрейф.
Сергей СТРЕЛЬЦОВ
Сергей СТРЕЛЬЦОВ
Председатель Национального собрания Ален Симонян провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Председатель Национального собрания Ален Симонян провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

США раздраконили Украину, и пока весь мир смотрит на Киев и происходящее на востоке этой страны, потихоньку обделывают свои делишки в других регионах мира. В частности, у Вашингтона не угасает интерес к Закавказью, а из трех постсоветских республик особое внимание уделяется Армении.

ВИШЕНКА НА НЕВКУСНОМ ТОРТЕ ИЗ США

Давно уже притчей во языцех стало утверждение, что в Ереване находится якобы самое большое посольство США в мире. На самом деле это не со всем так, но главное не площадь этого представительства, а его кипучая жизнь, которая не затихает ни днем, ни ночью. За последние полгода взаимные визиты американских и армянских политиков участились настолько, что впору говорить уже о регулярных контактах. Председатель Национального собрания Ален Симонян провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси (третьим человеком в иерархии власти этой страны), которая стала сейчас раздражителем для Китая и не перестает быть самой активной русофобкой на Капитолийском холме. А в Ереван прилетел глава ЦРУ Уильям Бернс. Что примечательно, сразу после прилета Бернса министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян принял пока еще действующего посла США в Ереване Линн Трейси. Кроме того, глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в заседании "Атлантического совета", который, вообще, не нуждается ни в каких пояснениях.

В конце июня активизировалась и такая одиозная структура, как USAID. Вице-премьер Армении Мгер Григорян и глава делегации USAID Джон Аллело заключили соглашение сроком на 5 лет, по которому Еревану выделили грант в размере 120 млн долларов. Кроме этого, США выделили 585 тысяч долларов на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии. По программе отобранная молодежь из этих стран будет отправлена в США, где и станет проходить обучение в качестве "будущих дилеров", пардон, "лидеров" общественных движений по достижению "социальных изменений мирным путём", конечно, "на благо развития общества". Мало того, что их станут учить "разрешению конфликтов", так еще и делать это "при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя". В переводе на русский язык, готовить тех самых заводил, которые поведут толпу под дубинки ОМОНа, выстрелы, водометы и газ. Иначе у этих лидеров не получается. Кстати, курировать эту программу будет американское посольство в Баку.

Ну и вишенка на торте: 4-го июля в Ереване премьер-министр Армении Пашинян встретился с главой широко известного в узких кругах Национального Фонда Поддержки Демократии (NED) Деймоном Уилсоном. Очень большим специалистом в области "цветных революций". Не меньшим, чем новый посол США в Армении, которым станет Кристина Квин, трудившаяся все последние годы главой диппредставительства Вашингтона в Киеве, временным поверенным в делах США на Украине. И этот карьерный путь тоже о многом говорит в плане перспектив, предлагаемых США Армении.

Налицо явная тенденция попыток правящих кругов Армении заручиться поддержкой США. В стране, которая является стратегическим партнером России в регионе, ближайшим союзником Москвы и, на минуточку, членом ОДКБ. Более того, в стране, население которой относится к России и к нашим гражданам с нескрываемой симпатией.

А ЭТО ВАШИНГТОН В АРМЕНИИ ЗАМЕНИТ?

Возникает закономерный вопрос, что на что готов Ереван в своих попытках подстроиться под Вашингтон и отдалиться от Москвы.

Россия является крупнейшим торговым партнером Армении, в прошлом году товарооборот составил 2,6 млрд. долларов. А общий объем инвестиций России в Армению по итогам 2020-го превысил 2,2 млрд. долларов. Вашингтон готов заместить Москву в этой области? Явно, что вряд ли.

За российский счет происходит сейчас модернизация инфраструктуры железных дорог Армении, развитие сети внутри страны и сотрудничества с сопредельными государствами. Концессионное управление железными дорогами республики осуществляет "Южно-Кавказская железная дорога", чьи инвестиции составили 572 млн долларов.

Более 40% всей электроэнергии Армении дает Армянская АЭС, которую обслуживают свыше 10 российских компаний. Москва же предоставила и кредит на модернизацию станции, а в прошлом месяце достигнута договоренность о строительстве нового блока АЭС.

Россия полностью финансирует в Армении около десяти программ ООН в республике на общую сумму свыше 70 млн долларов. Это, не считая той помощи, что Москва выделила безвозмездно для переселенцев из Арцаха.

Крупнейшими налогоплательщиками и работодателями в Армении являются компании со стопроцентным или частичным российским капиталом. Таковых там более 40. А, к примеру, ЗАО "ВТБ-Армения" за последние 8 лет инвестировало в развитие горнодобывающей промышленности страны 600 с лишним миллионов долларов.

20 проектов в Армении на общую сумму 419,6 млн долларов США финансирует Евразийский банк развития. При этом, участие самой Армении в банке не превышает ста тысяч все тех же долларов.

Не меньше роль России в поставке в Армению вооружений и военной техники. И тут можно вести речь не только о двух льготных государственных кредитах на 300 миллионов долларов на закупку вооружений, но и о, например, производстве в Армении автоматов АК-103, о поставках бронетехники с российских складов по льготным ценам и т.д.

Трудно переоценить и сотрудничество в области образования. Если США готовят десятки лидеров протестов, то Россия обучает специалистов и профессионалов, которые трудятся после обучения на благо своей страны. Несколько сотен бюджетных мест в вузах Росси ежегодно выделяются для молодежи из Армении.

Нельзя не вспомнить и то, как во время недавней пандемии коронавируса Москва не только поставила Минобороны Армении 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" и, более того, при участии российских специалистов в Армении начали производить вакцину "Спутник Лайт".

И даже сейчас, когда Россия находится под совершенно алогичными и предвзятыми санкциями, Москва делает все, чтобы под них никаким образом не попал Ереван.

И вот это все нынешние власти Армении хотят поменять на "обещания" Вашингтона ввести республику в "цивилизованный мир", свободы, западных ценностей. Надо быть самыми неумными людьми, чтобы не видеть, чем эти обещания "сладкой жизни", на которые повелись в Грузии и на Украине, обернулись для этих стран.

Грешно забывать, что кто пытается усидеть на двух стульях, обычно проваливается между ними и остается ни с чем. Еще и стулья ломает.

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