Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В свои 73 года Алла Пугачева выглядит даже лучше, чем в 45. Примадонна уже несколько лет, как скинула два десятка лишних килограммов и сменила безразмерные балахоны на смелое мини. В гардеробе Аллы Борисовны, за который во многом отвечает знаменитый дизайнер Игорь Гуляев, появились молодежные короткие шортики, стильные рокерские косухи, грубые ботинки на тракторной подошве и рубашки мужского кроя, подчеркивающие хрупкость Примадонны.

Алла Борисовна в последние годы отдавала предпочтение мини. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, на днях Алла Борисовна удивила поклонников возвращением к истокам. В соцсетях Максима Галкина любимая супруга предстала прогуливающейся по Юрмале в длинном черном плаще с капюшоном и свободном платье-балахоне - именно эта деталь гардероба в свое время стала визитной карточкой артистки. Дополнили образ высокие белые кеды и висящая на шее мини-сумочка на цепочке. Кроме того, привычную пышную шевелюру певица сменила на гладкую прическу. В таком виде Примадонна отправилась на прогулку с Максимом Галкиным и детьми - Лизой и Гарри.

...но теперь неожиданно вернулась к балахонам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, некогда привычный образ оценили далеко не все поклонники. "Сразу плюс 10 лет", - пишут в комментариях подписчики Галкина. К слову, многие отмечают, что супругу юморист снимает без фильтров, в натуральном виде. Об этом и сам шоумен заявил в одном из последних видео: мол, никаких масок, только естественная красота.

Похоже, на это заявление Максим Галкин решился после недавнего шума в прессе по поводу изменений во внешности Аллы Борисовны. Недавно на концерте Интарса Бусулиса латвийский фотограф заснял Примадонну вблизи так, что поклонникам бросились в глаза глубокие морщины артистки. В разговоре с kp.ru эксперт-косметолог Ирина Нельга тогда предположила, что это - последствия недавних процедур красоты.