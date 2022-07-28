Сначала самолетом, затем поездом: Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания договорились совместно перевозить пассажиров в Краснодар и Анапу

Фото: пресс-служба РЖД

Не имеете личного автомобиля, но мечтаете отдохнуть на Юге России? В конце прошлой недели Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») запустили пилотный проект по перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу самолетами и поездами. Билеты на комбинированные перевозки уже поступили в продажу – покупку можно оформить на сайте Аэрофлота в разделе «Дополнительные услуги». Таким образом пассажиры получат возможность прилететь в Сочи, после чего отправятся на скорой «Ласточке»в Краснодар, Анапу и другие курортные населенные пункты Краснодарского края.

«В условиях внешних ограничений мы видим, что пассажиры меняют предпочтения при планировании летнего отдыха — резко вырос спрос на внутренний туризм. Поэтому перед участниками транспортной отрасли стоит ключевая задача — предоставить максимальный выбор, удобство и свободу для передвижения внутри страны. Приобретая комбинированную перевозку, путешественник получает готовый продукт, который не нужно заранее продумывать самостоятельно, — пояснил заместитель генерального директора по коммерции и финансам Аэрофлота Андрей Чиханчин. - Чем больше у туристов вариантов для того, чтобы быстрее добраться до курорта, тем лучше для самого туриста и туристического бизнеса. Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надёжность и безопасность».

Чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадку, Федеральная пассажирская компания дополнительно запустила электропоезда «Ласточка» от станции Аэропорт Сочи. Между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда установлен 3-х часовой интервал. Таким образом, у пассажира будет достаточно времени, чтобы получить багаж, а затем удобно, без дополнительных пересадок, продолжить путь до курортных городов, где сегодня сохраняются ограничения на полеты гражданских самолетов. Или наоборот, прибыть в аэропорт и спокойно пройти все предполетные процедуры, не переживая, что не успеет пройти регистрацию на рейс.

«Федеральная пассажирская компания видит большую перспективу в развитии комбинированных перевозок. Мы считаем, что взаимодействие с авиаторами, поиск совместных комплексных решений позволит найти новые схемы организации пассажирских перевозок. Надеемся, что в ближайшее время будут разработаны новые уникальные предложения для наших пассажиров. Это даст мощный импульс к развитию внутреннего туризма, позволит улучшить транспортную доступность отдельных городов и агломераций, сделает поездки ещё более удобными для миллионов пассажиров по всей стране», — резюмировал гендиректор АО «ФПК» Владимир Пястолов.