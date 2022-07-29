Роль женщины в укреплении здоровья семьи: убедись, что все здоровы!

Именно от женщины чаще всего зависит, насколько хорошо себя чувствуют члены ее семьи, все ли вовремя посещают необходимых врачей и принимают прописанные лекарства. А когда все здоровы, мы чувствуем себя более благополучно, у нас много сил для свершений. О том, что каждый из нас, а особенно дамы, могут сделать для своего здоровья, говорили в программе «Женские истории» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - заместитель генерального директора медиа-группы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева и заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по коммуникационным проектам Ирина Осадчая.

Хочешь жить долго? Не бегай от врачей

Экспертом в студии выступила Любовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ.

- Любовь Юрьевна, только за первые два месяца текущего года в России профосмотры и диспансеризацию прошли около 4 миллионов человек. Это немало. По опросам ВЦИОМ, среди программ национального проекта «Здравоохранение», население больше всего знает именно о диспансеризации. Одна из целей нацпроекта - обеспечить гражданам прохождение медосмотра в профилактических целях как минимум раз в год. И узнаваемость диспансеризации в 2020- 2021 годах составила у респондентов 88 процентов. То есть о такой возможности люди знают. Но как медосмотр влияет на улучшение здоровья нашего населения?

- Всегда важно выявить недуг как можно раньше, чтобы приступить к лечению своевременно, - объяснила Любовь Дроздова. - Пока болезнь не нанесла невосполнимый урон здоровью и есть максимальные шансы на полное выздоровление и возвращение пациента к обычной жизни. Особенно актуально это для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Большинство из них имеют скрытую начальную стадию. У человека может не быть каких-то клинических проявлений, жалоб, а болезнь уже начала развиваться. «Поймать» недуг на этой ранней стадии и призвана диспансеризация.

Точнее, ежегодные чекапы, которые положены каждому россиянину начиная с 18 лет, называются профилактическими осмотрами. Раз в три года, а после достижения 40 лет – ежегодно, этот осмотр проводится углубленно, с привлечением необходимых специалистов и сдачей ряда анализов. Такое углубленное обследование и называется диспансеризацией.

- К сожалению, пандемия нанесла большой урон профилактическому мышлению населения, - сетует эксперт. - Люди перестали ходить в поликлиники, стали бояться без веского повода обращаться к врачу. И даже спустя некоторое время после относительной нормализации ситуации с коронавирусом. Поэтому сейчас, пока заболеваемость еще не достигла пиковых значений, самое время сделать проверку здоровья, обезопасить себя от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. То есть тех самых диагнозов, которые несут прямую угрозу жизни.

Лаской или угрозой выговора?- Если у нас мужчины умирают на 10 лет раньше, чем женщины, значит, они хуже следят за своим здоровьем? Почему?

- Женщины очень часто осознают ответственность перед своими детьми, перед своей семьей, перед родителями, - считает Любовь Дроздова. - Мужчины больше думают о работе, заработках. И, к сожалению, не понимают, насколько они напрямую зависят от состояния здоровья!

Причем это не какая-то национальная черта. Проблема актуальна для всего мира. Мужчины, особенно трудоспособного среднего возраста, не очень охотно идут на профилактические осмотры. Вплоть до того момента, пока что-то не случится. Толчком к тому, чтобы подумать о своем здоровье, может стать трагедия со звездой, заболевание или смерть в кругу друзей, ровесников. Так что в обычной, спокойной и размеренной жизни, когда таких толчков не происходит, для сильного пола очень важна мотивирующая роль женщины.

Анжелика Сулхаева:

- Я вот думаю, может, их нужно как детей, лаской к врачу заманивать? Пообещать, что ничего страшного, немножечко потерпишь, зато потом купим тебе что-нибудь?

- Для мужчин больше работают рациональные стимулы, - уверена эксперт. - Очень помогают понимающие работодатели, которые прямо обязывают своих сотрудников пройти диспансеризацию. Ответственный бизнес очень хорошо понимает: чем меньше работники всех отраслей болеют, тем эффективнее они работают.

О себе не забываем

- Хорошо, с мужчинами понятно. А какие обследования и когда должна проходить сама женщина? – поинтересовалась ведущая Ирина Осадчая.

- Напоминаю, что базис профилактики – это ежегодный профосмотр. Диспансеризация –чуть более широкий спектр исследований, - уточняет главный внештатный специалист по профилактике Минздрава России. – При обследовании женщин наибольший акцент мы делаем на риски онкологических заболеваний – рак молочной железы, рак шейки матки. В зависимости от того, сколько лет пациентке, ей будет предложена соответствующая возрастным рискам программа. С 18 лет скрининг на рак шейки матки, с 40 лет – добавляется скрининг на рак молочной железы, маммография. Начиная с 40 лет раз в два года необходимо проходить маммографию. С этого же возраста и для женщин, и для мужчин проводится скрининг на риск рака толстых отделов кишечника. Это золотой стандарт – три этих скрининга, которые показали самую высокую эффективность по выявлению опасных заболеваний.

Подробнее можно узнать на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru.

- Но наша программа диспансеризации этим не исчерпывается, она шире, - отмечает эксперт. - Есть еще дополнительно гастроскопия в 45 лет, опять-таки, и для мужчин и для женщин. Осмотр кожных покровов. Врач может назначить достаточно много узко специфичных исследований, если для этого есть показания.

Подробнее о том, какие исследования входят в профосмотр и диспансеризацию, читайте здесь.

Следи за талией, борись с давлением

- Важное направление национального проекта «Здравоохранение» - это профилактика неинфекционных заболеваний, - напомнила ведущая Анжелика Сулхаева. - Расскажите, пожалуйста, есть ли между мужчинами и женщинами разница в ведущих факторах риска заболеваний?

- Факторы риска практически едины для всех четырех групп заболевания, которые имеют высокие шансы стать смертельными, - поясняет Любовь Дроздова. – Это болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные новообразования и сахарный диабет.

Курение увеличивает риски по всем хроническим заболеваниям или утяжеляет, например, течение сахарного диабета. Употребление алкоголя так же влияет на течение и скорость развития всех заболеваний. По этим вредным привычкам совершенно четко у нас впереди мужчины. К счастью, у нас падает распространенность курения. И выяснилось, что женщинам зачастую сложнее отказаться от сигарет! Нужно прикладывать большее количество усилий, чтобы побороть зависимость.

А вот что касается рациональности питания и физической активности, то здесь у прекрасного пола ситуация лучше. Мужчины менее правильно питаются. По физической активности последние эпидемиологические исследования показывают, что у нас крайне абсолютно физически не активны молодые люди. Молодежь, то есть, возрастная группа 20-30 лет. И это, на самом деле, беда. С последствиями этой тенденции мы вплотную столкнемся в ближайшие пять лет и будем отчаянно бороться.

Ирина Осадчая:

- Может быть, вы сможете выделить какие-то показатели здоровья, за которыми нужно следить?

- Для того, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний (они много лет на первом месте в мире как причина смерти, - прим. Ред.), очень важно следить за двумя параметрами – уровнем артериального давления и уровнем холестерина. И, надо сказать, сейчас гипертония молодеет, в том числе, для женщин, - обращает наше внимание на важную деталь руководитель лаборатории поликлинической терапии Любовь Дроздова. – Часто у девушек, молодых женщин привычно низкий уровень артериального давления. Многим знакомо такое сопутствующее состояние сонливости, постоянной усталости, дурноты. И все привыкают – ну, что поделаешь. Такое вот у меня низкое давление.

Но, к сожалению, эта ситуация очень коварная. В возрасте 40-45 лет происходит переход: те же слабые сосуды, став менее эластичными, дают высокое давление, причем очень высокое – свыше 140, это опасно. А симптомы те же! И женщина по-прежнему считает, что это ее привычное низкое давление, от которого немножко побаливает голова, какая-то тяжесть. И, увы, не идет лечиться. За этим очень важно следить, особенно после сорока или если вы набрали вес.

В общем, первым делом, убедитесь, что здоровы. А затем сагитируйте пройти осмотр всех членов семьи!

АКТУАЛЬНО

Волонтеры научат ЗОЖ и оказанию первой помощи

В программе «Женские истории» затронули и вопрос огромной помощи, которую оказывают в медицинской сфере волонтеры. О том, чем именно могут заниматься добровольцы, можно ли попасть в их число, рассказала гостья радио «КП», председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

- Преимущественно участниками нашего движения являются студенты медицинских вузов и колледжей. Региональные отделения у нас есть по всей России. Поскольку волонтеры-медики являются помощниками в сфере здравоохранения, мы основное внимание уделяем профилактике заболеваний, в частности сердечно-сосудистых и онкологических. . Естественно, мы работаем совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины. Свои мероприятия стараемся делать в максимально игровой интерактивной форме, чтобы это не превращалось в скучные и занудные лекции.

Обучаем население навыкам оказания первой помощи, рассказываем и популяризируем донорство крови, помогаем в медицинских организациях, проводим профориентацию школьников, рассказывая ребятам о профессиях в здравоохранении. Один из больших и важных блоков нашей работы – развитие здорового образа жизни. Мы проводим мероприятия по этой тематике как очно, так и онлайн.

Кстати, к нам могут присоединиться не только медики! В направлениях «Здоровый образ жизни» или «Популяризация донорства крови» стать волонтером может любой желающий.

Полная информация обо всех наших направлениях деятельности и о том, как можно к нам попасть, на сайте волонтеры-медики.рф.

ВАЖНО

После ковида проверься углубленно!

- Для тех наших граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, разработана программа углубленной диспансеризации, - напоминает Любовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины. – Это можно сделать как совместно с обычной диспансеризацией, так и отдельно.

Причем даже в том случае, если вы переболели, не обращаясь за диагнозом, но твердо подозреваете, что это был ковид, вы тоже можете пройти углубленную диспансеризацию. В последнюю волну, когда многие болели относительно легким омикроном, это обычная история. Люди отлеживались дома несколько дней, договариваясь с работодателем, и не шли на больничный. Тем не менее, даже для таких легких случаев есть немалый риск тяжелых осложнений, которые нередко начинаются через 2 – 3 месяца после выздоровления - страдают сосуды, появляются тромбы. В общем, если в предыдущие 12 месяцев болели коронавирусом, стоит провериться.

Что входит в комплекс исследований? Плюсом к обычной диспансеризации идут исследования спирометрии – оценка функции легких, сдается расширенный общий анализ крови с большим количеством изучаемых параметров. Для тех, кто перенес инфекцию в состоянии средней тяжести и выше, замеряются D-димеры – это важный показатель крови, который показывает риски тромбозов. Если были обнаружены серьезные отклонения от нормы, может быть проведена компьютерная томография легких, эхокардиография, ультразвуковое исследования сосудов – на риск возникновения тромбозов.

Проводится углубленная диспансеризация там же, где обычная диспансеризация: в поликлиниках по месту жительства. Захотите убедиться, что здоровы, обращайтесь!