«Мы восстанавливаем русский мир»: Донбасс развивает торгово-экономические отношения с Беларусью

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин посетили с официальным визитом Брест, где провели встречу с руководством Брестской области.

«Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов», - сообщил секретарь Генсовета по итогам встречи.

Политик отдельно поблагодарил президента Беларуси за четкую позицию, следствием которой стали состоявшиеся переговоры с главой ДНР.

«Мы восстанавливаем русский мир. А русский мир без республики Беларусь мы себе просто не представляем», - отметил Андрей Турчак.

В свою очередь Денис Пушилин отметил, что по итогам встречи были обозначены основные направления взаимодействия двух республик – Беларуси и ДНР.

«Освободительная операция закончится, а нам необходимо восстанавливать народное хозяйство, устанавливать четкие и понятные связи с дружественными нам регионами. С Брестской областью нам есть что предложить друг другу на взаимовыгодных условиях. Переговоры прошли достаточно успешно, мы подходим к этапу детальной проработки - будь это аграрный сектор или промышленность, в том числе, пищевая», - пояснил Денис Пушилин.

Также Андрей Турчак вместе с послом РФ в Республике Беларусь, председателем Высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым и Денисом Пушилиным возложили цветы к Вечному огню в Бресте.

«С героической обороны Брестской крепости берет свой отсчет Великая Отечественная война. Гарнизон крепости целый месяц сдерживал превосходящие силы противника, сковав целую германскую дивизию. А знаменитые слова «я умираю, но не сдаюсь» на ее стене до сих пор являются символом мужества и стойкости советских воинов», - говорит Андрей Турчак.

Он напомнил, что в эти дни отмечается 78-ая годовщина освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

«Город пробыл в оккупации три долгих года. Его население за это время сократилось больше чем наполовину. Погибли десятки тысяч людей. Сегодня, спустя почти 80 лет, мы снова сражаемся с нацистами. И, как и в те роковые годы, враг будет разбит, Победа будет за нами!» - заключил секретарь Генсовета партии.